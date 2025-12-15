HJ중공업, 미 해군 함정 MRO 사업 첫 진출...군수지원함 정비

HJ중공업이 미 해군 군수지원함 유지·보수·운영(MRO) 사업 첫 계약 체결에 성공했다.

HJ중공업은 15일 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)와 해상수송사령부(MSC) 소속 4만t급 건화물 및 탄약 운반선 아멜리아 에어하트(USNS Amelia Earhart)함의 중간 정비 계약을 체결했다고 밝혔다.

미 해군 수송함 아멜리아 에어하트함. 미 해군 제공

본 함정은 미 항공모함과 전투함 등의 주력 함정에 최대 6000t의 탄약·식량·화물과 2400t의 연료를 보급하는 군수지원함이다.

2008년 취역한 이후 미 해군의 군수지원 임무를 수행해 왔다. 길이 210m, 너비 32m의 제원으로 20노트( 시속 37㎞) 속도로 운항할 수 있다.

함명은 미국의 인권 운동가이자 여성으로서는 최초로 대서양 횡단비행에 성공한 아멜리아 에어하트의 이름을 땄다.

HJ중공업은 계약 체결 이후 내년 1월부터 부산 영도조선소 안벽에서 본격적인 정비 작업에 착수한 뒤 선체 및 주요 시스템 점검과 수리, 부품 교체 및 도장 작업 등 정비를 마치고 내년 3월 말쯤함정을 미 해군에 인도할 예정이다.

HJ중공업은 이번 계약으로 미 해군 MRO 시장 진출의 발판을 마련한 것으로 평가된다.

MRO는 함정의 생애주기에 걸쳐 다양한 고부가가치 유지·보수·정비 서비스를 제공하는 사업으로 특히 미 해군 함정 MRO는 까다로운 규정과 고도의 기술력이 요구돼 진입장벽이 높지만 그만큼 수익성도 높다.

HJ중공업은 특수선 건조와 정비 분야에서 축적해 온 경험을 바탕으로 지난 2024년부터 해외 MRO 시장 진출을 준비해 왔다.

HJ중공업 유상철 대표는 “이번 계약 체결로 회사의 정비 역량과 기술력, 계약 이행 능력 등 MRO 사업의 핵심 경쟁력이 국제적으로 인정받게 됐다”며 “50여 년간 함정 전문 방위산업체로서 쌓아온 기술력과 인프라를 토대로 미 해군이 요청한 납기와 품질을 충족시켜 신뢰를 쌓겠다”고 밝혔다.

