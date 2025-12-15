부산교육청, 유치원 아동학대 예방교육 나서

부산시교육청은 16일 온라인(Zoom) 방식으로 부산지역 공·사립 유치원 교원 1000명 대상 아동학대 예방교육을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 예방교육은 아동학대 사건이 발생하지 않도록 유치원 교육 현장에서의 예방 감수성을 높이고, 유아 중심의 생활교육을 강화하기 위해 마련됐다.

부산교육청이 최근 발생한 유치원 아동학대 사건에 대해 유감을 표명하고, 재발 방지를 위한 아동학대 방지교육에 나선다. 부산시교육청 제공

교육은 아동학대 예방을 위한 기관 책무성과 공감, 존중 기반의 생활교육 역량 강화에 중점을 둔다. 남명유치원 김미정 원감이 ‘아동학대 예방을 위한 존중과 배려의 생활교육’이라는 주제로 교육을 진행하며, 교사-유아 간 긍정적 관계 형성·감정코칭 기반의 소통·학부모와의 신뢰 형성 등 실천 중심의 아동학대 예방 전략을 다룬다.

김석준 교육감은 “유아의 인권을 존중하는 생활교육이 뿌리내릴 때 비로소 유아의 행복한 성장이 가능하다”며 “최근 발생한 아동학대 사건에 대해 진심으로 유감스럽게 생각하며 재발 방지를 위해 교육 현장의 예방교육 체계를 더욱 강화해 나가겠다”라고 말했다.

