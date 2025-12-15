경상국립대학교, 2026학년도 신입생 정시모집

경상국립대(GNU)는 29일부터 31일까지 2026학년도 신입생 정시모집 원서를 온라인으로 접수한다고 15일 밝혔다.

지원자는 경상국립대 입학처 누리집(진학어플라이)에 원서를 제출하면 된다.

15일 경상국립대 입학처에 따르면 2026학년도 신입생 정시모집에서는 △수시 이월 시 선발하는 모집단위 △모집군 이동 △실기 반영 종목과 평가 비율 변화 △민속예술무용학과·체육교육과의 실기고사 폐지 및 수시 이월 시 수능 100% 선발 등 변화가 있다.

최종 내용은 반드시 입학처 누리집을 확인해야 한다.

경상국립대 가좌캠퍼스 전경. 경상국립대 제공

◆모집인원 및 전형

정시모집은 대학수학능력시험 위주로 7개 전형에서 실시한다.

7개 전형은 △일반전형 △지역인재전형 △농어촌학생전형 △특성화고교졸업자전형 △기초생활수급자등전형 △평생학습자전형 △재직자전형이다.

정시모집 일반전형에서는 829명을 선발한다.

일반전형의 미술교육과, 음악교육과, 스포츠헬스케어학과는 실기점수를 반영한다.

산업경영학과와 미래산업융합학과는 학교생활기록부 기반 서류평가 100%로 선발한다.

지역인재전형의 지원 자격은 고등학교 입학부터 졸업까지 전 교육과정을 경남·부산·울산 지역 고등학교에서 이수한 졸업(예정)자로 제한된다.

지역인재전형은 대학수학능력시험 성적 100%로 평가하며, 수의예과 3명, 의예과 19명, 간호학과 9명, 약학과 6명을 모집한다.

평생학습자전형은 2026년 3월1일 기준 만 30세 이상을 대상으로 산업경영학과와 미래산업융합학과에서 모집한다.

경상국립대 학생들. 경상국립대 제공

◆모집군 이동 및 유의사항

정시모집에서는 사범대학 일부 학과가 가군에서 나군으로 이동한다.

이동 모집단위는 교육학과, 역사교육과, 유아교육과, 윤리교육과, 일반사회교육과, 일어교육과, 생물교육과이며, 체육교육과는 수시 이월 시 선발한다.

또한 학교폭력 조치 사항을 감점 방식으로 적용해 최대 20%까지 감점 처리하며, 이는 모든 정시모집 전형에 동일하게 반영된다.

◆장학금 수혜율 74.5%

2025년 대학정보공시(2024학년도 실적)에 따르면 경상국립대는 학생이 낸 등록금의 74.5%를 장학금으로 환원하고 있으며, 학생 1인당 평균 장학금은 약 301만7000원이다.

이는 전국 평균 대비 높은 수준으로, 학생들의 학업 지원에 적극적인 대학이라는 것을 증명한다.

◆학생생활관 신입생 원거리 우선 선발

경상국립대학교 학생생활관의 전체 수용인원은 5265명이다.

2026학년도부터 신입생은 가좌 본관 44.5%, 칠암 제1분관 46.0%이며 통영 분관은 신입생을 우선 선발하는데, 다른 지역에서 오는 신입생을 위해 원거리 점수 순으로 선발한다.

이는 신입생의 주거 안정성을 위해 생활관 배정에서 신입생을 우선 고려하고, 특히 원거리 학생들에게 기회를 주기 위한 대학의 노력이 반영된 것이다.

임지영 입학처장은 “경상국립대는 교육부의 글로컬대학30 사업, 라이즈(RISE) 사업 등을 수행하며 학생들의 면학 여건을 전국 최고 수준으로 개선해 나가고 있다. 특히 장학혜택, 학생생활관, 해외 유학 등의 분야에서도 학생 중심으로 학사를 운영하고 있다”며 “전국 최고 수준의 교수진, 실험·실습여건 등을 갖춘 경상국립대학교에서 미래의 꿈을 이뤄나가기를 바란다”고 강조했다.

