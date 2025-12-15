김종국, 강훈 말대답에 “스트레스 받는다” (‘런닝맨’)

런닝맨 - 스브스 공식 채널

김종국이 ‘따박이’ 강훈의 말대답에 분노했다.

지난 14일 방송된 SBS 예능 ‘런닝맨’에 강훈이 출연했다. 그는 프로그램에 종종 출연했지만 출연진에게 알리지 않아 놀라게 했다.

유재석은 “너 오면 온다고 얘기를 해줘야지!”, 양세찬은 “너 왜 연락도 안하냐 형들한테~!”라며 서운함을 표현했다. 그러자 강훈은 “많은 분한테 연락 올 것 같아서...”라고 말끝을 흐렸다.

김종국이 “어떤 많은 분들?”이라고 구체적인 설명을 요구하자 그는 “워낙에 유명하신 분들이라”라고 말했다.

이야기를 들은 김종국이 “정신차려, 너도 여기서 더 있어야 돼”라고 훈계했고, 강훈은 “제가 유명하다고 안 했는데 왜”라고 말대답을 시전했다. 지석진이 옆에서 “우리가 유명하다고”라고 덧붙이자, 그는 “예, 형님들이 유명하다고”라고 정정했다.

강훈의 말을 이해한 김종국은 머리를 넘기며 입을 닫았다. 하하가 “종국이 형도 할 말 없으니까”라며 조용해진 김종국을 묘사했고, 이어 김종국은 “스트레스 받는다”고 분노했다.

유재석은 “종국이도 강훈이한테는 잘 안 먹히더라고”, 양세찬은 “한 마디를 안지네, 한 마디를 안져”라고 ‘따박이’ 강훈을 인정했다.

강훈은 ‘런닝맨’에 출연해오면서 김종국의 발언에 따박따박 말대답을 하는 모습으로 ‘김종국 천적’, ‘따박이’라는 별명이 붙었다.

