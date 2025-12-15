‘15년 공백’ 원빈 “잘 지내요”…조카 한가을 통해 근황 전해졌다

배우 원빈의 조카인 배우 한가을이 유튜브를 통해 외삼촌의 근황을 전했다.

한가을은 15일 배우 이시언의 유튜브 채널 ‘시언’s쿨’에 공개된 영상에서 웹툰작가 겸 방송인 기안84, 개그우먼 이국주와 함께 출연했다.

기안84가 “요즘 많이 받는 질문일 텐데, 원빈님 잘 지내시냐”고 묻자, 한가을은 “그렇다”고 대답했다. 이어 “이런 질문 귀찮지 않냐”고 묻자 한가을은 “그렇지 않다. 사실 많이 물어보시지도 않는다”고 말했다.

그러자 기안84는 곧바로 “원빈님은 유튜브 같은 데는 안 나오시냐”며 자신이 운영 중인 채널 ‘인생84’ 출연을 조심스럽게 요청했다. 이국주 역시 “삼촌이 원빈이냐”고 놀라며 “부담스러우시면 내 유튜브는 다들 많이 안 보시니까 오히려 더 편할 수도 있다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

앞서 한가을은 지난해 원빈의 친조카라는 사실이 알려지며 화제를 모았다. 당시 소속사 스토리제이컴퍼니는 지난해 “한가을은 원빈의 친누나의 딸로, 원빈과 3촌 관계의 친조카가 맞다”고 밝힌 바 있다.

한가을은 외삼촌 원빈의 도움 없이 오디션 등을 거쳐 스스로 연기에 입문한 것으로 알려졌다. 그는 2022년 가수 남영주의 ‘다시, 꿈’ 뮤직비디오를 통해 데뷔했으며, 이후 MBC 드라마 ‘달까지 가자’에 출연했다.

차기작으로는 넷플릭스 오리지널 시리즈 월간남친’이 내년 방영을 앞두고 있다. 서인국, 지수 주연의 ‘월간남친’은 현실에 지친 웹툰 PD 서미래가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 남자친구를 구독하고 연애를 체험해본다는 내용의 로맨틱 코미디다. 한가을은 지수가 연기하는 서미래의 팀 동료 송은주 역을 맡았다.

한편 원빈은 배우 이나영과 2015년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 그는 2010년 개봉한 영화 ‘아저씨’ 이후 15년째 작품 활동을 하지 않고 있어 대중의 궁금증을 자아내고 있다.

