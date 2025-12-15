경찰, 통일교 정치인 후원 관련 10곳 전방위 강제수사 나서

경찰이 세계평화통일가정연합(통일교)의 정치인 후원 의혹과 관련해 전방위 압수수색에 나섰다.

경찰청 국가수사본부는 15일 오전 9시부터 경기 가평 통일교 천정궁 등 10개소에 대해 압수수색 영장집행에 나섰다고 밝혔다. 영장집행 대상은 통일교 서울본부를 비롯해 후원금을 받은 의혹이 있는 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 자택, 국회 전재수 의원실, 김건희 특검팀, 윤영호 전 통일교 세계본부장이 수용된 서울구치소 등이 포함된 것으로 파악됐다.

경찰은 지난 10일 김건희 특검팀으로부터 통일교 정치인 후원 사건을 이첩 받은 뒤 국수본 중대범죄수사과 내 특별전담수사팀을 구성하고 관련 수사에 속도를 내고 있다. 윤 전 본부장은 특검에서 2018~2020년 여야 정치인에게 금품을 전달한 것을 목격했다고 진술했다. 하지만 최근 법정에서 특검에 관련 진술을 한 적이 없다고 돌연 입장을 바꿨다.

수사팀은 전 전 장관과 임 전 의원, 김 전 의원, 윤 전 본부장 등을 피의자로 입건한 상태다. 정치인 3명은 출국금지 조치됐다.

수사팀은 김건희 특검팀의 직무유기 혐의도 관련 고발장을 접수해 수사에 나섰다. 김건희 특검팀은 윤 전 본부장으로부터 관련 진술을 지난 8월 확보하고도 사건번호만 부여하고 4개월 넘게 수사기관 이첩 등 조치를 하지 않았다.

