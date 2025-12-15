‘돌싱’ 탁재훈, 이혼 10년 만에 재혼?…“가까운 시일 내에 결혼운 있어”

SBS TV 예능프로그램 ’미운 우리 새끼’ 화면 캡처

방송인 탁재훈이 재혼 가능성에 대해 언급했다.

탁재훈은 14일 방송된 SBS TV 예능프로그램 ’미운 우리 새끼’에서 일본 여행 도중 손금 감정을 받았다.

전문가는 탁재훈의 손금을 보자 "이미 한 번 결혼을 했었다"라며 결혼을 두 번 할 수 있다고 했다. "재혼할 생각이 있냐"는 질문에 탁재훈은 "조금 있다"며 "그럼 언제쯤이냐"고 되물었다.

전문가는 "가까운 시일 내에 있다"고 전했다. 이를 지켜보던 서장훈은 탁재훈에게 "지금 만나는 사람 있느냐"고 질문했다.

탁재훈은 손금쟁이를 향해 "라스트 찬스(마지막 기회)?"라고 재차 확인하더니, 갑자기 노래를 부르며 흥을 드러내 웃음을 자아냈다.

서장훈은 '확고한 자기 스타일'이 있다고. 전문가는 서장훈에게도 역시 "한 번 결혼했었냐"며 재혼을 하고 싶냐 했다. 서장훈은 "기회가 되면"이라 끄덕였다. 서장훈의 결혼선도 두 개였다.

전문가는 '재물운'에 "둘 중에는 서장훈이 훨씬 돈이 많다"라고 해 웃음을 자아냈다.

한편 탁재훈은 지난 2001년 8살 연하의 여성과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2015년 이혼했다. 그의 딸은 미국에서 유학 중인 것으로 알려졌다.

