‘최소 56명 사상’ 용의자 정체는…시드니 유명 해변서 총기난사

호주 시드니 해변 유대인 행사장의 총기 난사 사건의 용의자 2명은 부자 관계인 것으로 전해졌다.

지난 14일(현지시간) 호주 시드니 본다이 해변 총격범과 격투를 벌여 장총을 빼앗는 시민. 연합뉴스

15일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 호주 경찰은 시드니 본다이 해변 총격 사건의 용의자 2명은 50세 아버지와 24세 아들로 밝혀졌으며, 현재 제3의 용의자는 찾고 있지 않다고 밝혔다.

이들의 구체적인 신원과 사건을 일으킨 직접적인 범행 동기가 무엇인지는 아직 발표되지 않았다. 다만 용의자 중 한명의 이름은 나비드 아크람으로 알려졌다. 호주 ABC 방송은 익명의 당국자를 인용, 경찰이 시드니 교외에 있는 아크람의 자택을 급습했다고 전했다.

앞서 경찰은 범행 현장 근처에 주차된 차량에서 사제 폭탄을 발견해 제거 요원들을 투입했다고 밝혔다.

전날 오후 6시45분 시드니 동부 본다이 해변에서 열린 유대인 행사에 무장 남성 2명이 총기를 난사했다.

지난 14일(현지 시간) 호주 시드니에서 발생한 총격 사건 신고 이후 본다이 해변에서 경찰이 현장 주변을 통제하고 있다. AP뉴시스

이 과정에서 일부 시민이 위험을 무릅쓰고 총격범을 제압해 총기를 빼앗기도 했다. 격투를 벌여 총을 빼앗은 한 남성은 시드니에서 과일 가게를 운영하는 43세의 아흐마드 알 아흐메드로 알려졌다.

용의자 2명 중 1명은 경찰에 사살됐으며, 다른 1명은 중상을 입고 검거됐다.

이번 사건으로 인한 사망자는 총 16명으로 늘었다. 부상자는 40명이다. 사망자 중에는 12세 어린이도 1명 포함됐으며, 다른 어린이 3명도 현재 병원에서 치료받고 있다. 사상자는 더 늘어날 가능성이 높다.

라이언 파크 뉴사우스웨일스(NWS)주 보건부 장관은 “이번 사건은 지역사회 전체와 특히 유대인 커뮤니티에 끔찍한 일”이라며 “어젯밤 우리는 인류 최악의 모습을 목도한 동시에 가장 훌륭한 모습도 지켜봤다”고 말했다.

앤서니 앨버니지 호주 총리는 이번 공격을 유대인 공동체를 고의로 겨냥한 공격으로 규정하고, 이에 대응하기 위해 필요한 모든 자원을 투입하겠다고 밝혔다.

