젤렌스키 “서방 집단방위 보장이 러시아 재침공 막을 기회”

우크라이나가 미국과 유럽의 강력한 안전보장이 있다면 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 의향을 포기할 수 있다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 14일(현지시간) 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

AP·로이터 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 미국 및 유럽 주요국과 종전안 논의를 위해 독일 베를린에 도착하기 전 취재진과 온라인 음성 메시지 문답에서 “애초부터 우크라이나의 나토 가입 열망은 진정한 안전 보장 때문이었다”며 “미국과 유럽 일부 파트너는 이런 방향을 지지하지 않았다”고 말했다. 그는 “그러므로 현재로선 미국으로부터 5조(나토 집단방위 조항)와 같은 양자 안전보장, 그리고 유럽 동료들과 캐나다, 일본 등으로부터 안전 보장이 러시아의 재침공을 막을 기회”라며 “이는 우리로선 이미 타협”이라고 말했다.

젤렌스키 대통령은 또한 안전보장은 법적 구속력이 있는 것이어야 하고 미 의회의 지지를 받아야 한다면서, 우크라이나와 미국의 군 당국자들이 독일에서 회동한 후 이에 관한 추가 보고를 받기를 기대한다고 덧붙였다. 젤렌스키 대통령의 발언은 나토의 집단방위 조항과 동일한 서방의 강력한 안전보장이 있을 시 나토 가입을 하지 않는다는 뜻으로 해석된다.

그동안 도널드 트럼프 미국 행정부는 우크라이나 나토 가입은 불가하다는 입장을 거듭 밝혀 왔다. 러시아가 우크라이나 군사 규모를 축소해야 하고 우크라이나에 서방 파병은 절대 불가하다고 주장하는 만큼 트럼프 행정부가 나토 5조식 집단방위에 동의할지는 불투명하다.

젤렌스키 대통령은 미국과 러시아의 영토 양보 요구는 거듭 거부했다. 미국은 우크라이나군의 돈바스 철수를 요구하면서 이 지역을 비무장 자유경제구역으로 두자고 제안했다. 그는 “자유경제구역으로 두고 병력은 빼 경찰만 두자는 것인데, 의문은 간단하다”며 “예를 들어 우크라이나군이 5∼10㎞ 철수한다면 왜 러시아군은 점령지로 같은 거리만큼 물러나지 않는 건가?”라고 되물었다. 그는 “가장 공정한 선택지는 ‘현재 위치를 유지하는 것’이다. 휴전이기 때문에 이것이 진실”이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 이날 베를린에 도착해 프리드리히 메르츠 독일 총리, 스티브윗코프 미국 대통령 특사, 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너, 알렉서스 그린케위치나토 미 유럽동맹 최고사령관과 만났다.

