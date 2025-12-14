호주 휴양지 총기 난사 최소 10명 사망… 유대인 표적 가능성

호주 시드니 동부 유명 해변 휴양지 본다이비치에서 총기 난사 사건이 일어나 최소 10명이 숨지고 다수의 부상자가 발생했다. 미국 동부 아이비리그 명문사립대인 브라운대에서도 전날 벌어진 총격 사건으로 11명의 사상자가 발생해 호주와 미국에 총기 사건에 대한 우려가 커지고 있다.



AFP통신, 영국 일간 가디언 등 외신에 따르면 14일(현지시간) 오후 호주 본다이비치 중심가 캠벨 퍼레이드 인근에서 무장한 용의자 2명이 총기를 발사했다. 현지 뉴사우스웨일스(NSW) 경찰은 총격범 2명은 각각 사살·체포했지만 이번 사건으로 9명의 피해자를 포함해 총 10명이 사망했다고 발표했다. 목격자 진술에 따르면 검은 옷을 입은 용의자들이 최대 50발의 총격을 가하자 현장에 있던 사람들이 비명을 지르며 도망치고 일부가 식당 등으로 대피했다. 현장에 있던 카밀로 디아즈(25)는 AFP에 “총소리가 10분 동안 계속 울렸다”고 말했다. 총격은 유대인 명절 ‘하누카’ 행사가 열려 인파가 몰린 와중에 저질러져 사상자 수가 크게 늘어날 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 경찰은 이번 사건이 수 개월 전부터 계획한 테러일 가능성도 있다고 보고 수사와 범행 동기 파악을 진행 중이다.

濠서 벌어진 비극… 긴박한 현장 14일(현지시간) 호주 시드니 본다이비치에서 총기 난사 사건이 발생해 최소 10명이 숨진 가운데, 현장에 출동한 구조대원들이 들것에 실린 환자를 구급차량에 싣고 있다. 본다이비치=AP연합뉴스

NSW 경찰은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 총기 난사를 “진행 중인 사건”으로 규정하고 주민과 관광객에게 본다이비치 일대 접근을 피하고, 현장에 있는 경우 즉시 대피하라고 당부했다. 현장에는 다수의 구급차와 경찰차량, 헬리콥터가 출동했으며 경찰과 응급의료진이 대규모로 동원돼 구조작업을 진행했다.



앤서니 앨버니지 호주 총리는 이날 성명을 통해 “본다이비치의 참혹한 상황에 깊은 애도를 표한다”고 말했다.



현지 이슬람 종교 지도자들은 이번 총격 사건을 규탄하는 성명을 발표했다. 호주 이맘 협의회는 “폭력 행위와 범죄는 우리 사회에 존재할 자리가 없다. 책임자들은 반드시 법의 엄정한 심판을 받아야 한다”며 “지역사회에 진심 어린 연민과 지지를 보낸다”고 밝혔다.

美서 벌어진 비극… 긴박한 현장 전날 미국 로드아일랜드주 프로비던스에 있는 브라운대 캠퍼스에서 일어난 총격 사건으로 11명의 사상자가 발생한 가운데, 경찰이 총격범 수색을 위해 인근 워터맨가에 통제선을 설치, 봉쇄하는 모습. 본다이비치·프로비던스=AP연합뉴스…

한편 전날 미국 로드아일랜드주 브라운대 공과대학 건물에서도 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 9명이 다쳤다. 로드아일랜드 병원 측은 “부상자 중 1명이 위중하며 6명은 중태이나 안정을 찾았다”고 전했다. 피해자들은 대부분 기말고사 기간 학교에 머무르던 학생으로 밝혀졌다.



이번 총격은 경제학 원리 기말고사 복습 수업이 진행된 교실에서 일어났다. 달아난 용의자는 날이 바뀌도록 붙잡히지 않았다. 사건 발생 직후 경찰은 용의자를 체포했다고 밝혔으나 이후 사건과 관계 없는 인물로 밝혀져 석방했다고 정정했다.



경찰은 13일 열린 기자회견에서 “용의자가 이날 캠퍼스 건물에 어떻게 진입했는지 파악되지 않았다”고 알렸다. 이어 “용의자는 검은색 옷을 입고 있으며 30대 정도로 추정된다”고 설명했다. 이날 저녁 백악관은 엑스(X) 계정에 “희생자와 그 가족들에게 신이 축복이 있기를”이라는 글을 올려 애도했다.



1764년에 설립된 브라운대는 미국에서 일곱 번째로 오래된 고등교육기관이다. 김용 전 세계은행 총재, 정용진 신세계그룹 회장 등이 동문으로 있으며, 피터 하윗 브라운대 경제학과 명예교수는 올해 노벨경제학상을 받았다.

