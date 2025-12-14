영철버거 사장 조문한 고려대 총장 "고인 명의 장학금 조성"

고려대학교가 '이영철 장학금'을 조성한다. 고려대 명물 '영철버거'를 25년간 일궈온 이영철씨 별세를 추모하기 위해서다.



김동원 고려대 총장은 14일 오후 고려대 안암병원 장례식장에 마련된 이씨 빈소를 방문했다. 예정에 없던 방문에 이씨 유족은 감사를 표했다. 한 유족은 대학 관계자 손을 부여잡고 눈물을 흘리기도 했다.

고려대 안암병원 장례식장에 마련된 '영철버거' 사장 이영철씨 빈소

김 총장은 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 고인 이름을 따 장학금을 만들기로 했다고 밝혔다.



그는 "사장님은 수십년간 고려대 학생들에게 많은 사랑을 베풀어줬다"며 "어려운 경영환경에서도 매년 학생들을 위해 장학금을 희사했다"고 말했다.



이어 "사장님은 학생들의 주머니 사정에 맞는 천원의 햄버거를 처음 시작했고 물가 상승에도 가격을 올리지 않았다"며 "지금 고려대가 매일 학생 2천명에게 제공하는 천원의 아침밥의 뿌리가 천원의 햄버거"라고 추어올렸다.



그러면서 "고인의 뜻을 기리기 위해 고인 이름으로 장학금을 조성하는 등 고려대가 어떤 일을 할 수 있을지 고민하겠다"며 "고인의 숭고하고 따뜻한 정신은 고려대 공동체 마음속에 영원히 남을 것"이라고 덧붙였다.



고려대는 장학금 조성 외에도 유족을 위해 장례비용을 전액 지원하고 안암캠퍼스 내에 고인 뜻을 기리기 위한 기념패도 설치할 예정이다.

무일푼으로 시작해 '영철버거'를 고려대 명물로 만들어낸 고인은 폐암 투병 끝에 전날 57세를 일기로 별세했다.

고인은 2000년 고려대 앞에서 손수레 노점상으로 1천원짜리 버거 장사를 시작해 한때 전국 가맹점 수십 곳을 이끌 정도로 사업을 번창시켰다.



그는 학생들의 주머니 사정을 고려해 적자를 감수하면서도 버거 가격을 올리지 않았고 매년 2천만원을 기부해 장학금을 지급했다.



고인 가게는 2015년 재정난에 한 차례 폐업했으나 고대생 2천500여명이 크라우드 펀딩으로 6천800여만원을 모아 재개업하기도 했다.



빈소는 고려대 안암병원 장례식장 102호에 마련됐으며 발인은 15일 오전 6시 30분이다. 장지는 서울시립승화원이다.

