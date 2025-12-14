서울 고3 진학률 전국 최하위…“수도권 집중 현상에 피해”

전국 17개 시도 중 서울 소재 고등학교 3학년 학생들의 대학 진학률이 가장 낮은 것으로 나타났다.

종로학원은 14일 2025학년도 일반고 1684개교의 대학 진학 현황을 분석한 ‘전국 17개 시도별 대학 진학률 현황’ 자료를 공개했다. 자료에 따르면 지난해 졸업자 32만4189명 중 25만5992명(79%)이 대학에 진학했다.

13일 오전 서울 성북구 고려대 인촌기념관에서 열린 서울시교육청 2026 대입 정시모집 대비 진학설명회를 찾은 수험생 학부모가 입시 설명 자료를 살펴보고 있다. 뉴스1

소재지별로 살펴보면 서울권 학생들의 진학률은 64.2%에 불과해 가장 낮은수치를 기록했다. 서울과 달리 경인권은 75.7%, 지역권은 85.7%의 대학 진학률을 보였다. 4년제 대학 진학률에서도 서울권은 46.2%로 최하위에 머물렀다. 전국 평균은 서울보다 17.3% 높은 63.5%였다. 경인권은 55.5%, 지역권은74.5%에 그쳤다.

시군구 단위에서도 서울 지자체들이 최하위권에 머물렀다. 서울 성동구가 40.1%로 가장 낮았다. 이어 서울 강북구(41%), 서울 서초구(41.9%), 서울 송파구(43.4%), 서울 동작구(43.5%) 순으로 낮은 진학률을 기록했다. 4년제 대학 진학률이 가장 낮은 상위 20개 지역에서도 서울이 18개 지역을 차지했다.

4년제 대학 진학률이 가장 높은 곳은 전남 영암군으로 93.3%였다. 이어 전남 진도군 90.6%, 강원 고성군 90.2%, 전남 신안군 89.4%, 경북 경산시 88.5%가 높은 진학률을 기록했다. 4년제 대학 진학률이 가장 높은 상위 20곳은 모두 비수도권이었다.

수도권 학생들은 전문대학 지원률에서 다소 높은 편이었다. 인천이 24.8%로 1위를 차지했고 제주(20%), 경기(19.4%), 서울(18%), 울산(17.2%)이 뒤를 이었다.

임성호 종로학원 대표이사는 “서울권 소재 대학으로 초집중되는 상황에서 서울권 학생들은 서울권 소재 4년제 대학 진학을 못하는 상황”이라며 “비수도권에 명문대가 있다고 하더라도 학업 비용 부담 등으로, 타 지역에 비해 N수 비율이 높을 수밖에 없다. N수 비율이 높은 지역도 서울권 소재 교육특구에 국한된 문제로만 볼 수 없다”고 말했다.

임 대표는 이어 “수도권 집중 현상으로 최대 피해는 서울권 학생”이라며 “상위권 대학만 목표로 해서가 아니라 주거지와 먼 거리 대학 진학을 기피할 수밖에 없는 상황이 N수의 주된 원인일 수 있다”며 “비수도권 학생들은 서울권소재대 진입시 지자체 등에서 기숙사 제공등의 다양한 지원책 제공한다. 서울권 학생이 비수도권 진학은 경제적 여건이 되어야 현실적으로 가능할 것”이라고 바라봤다.

