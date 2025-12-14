만리장성 두 번 넘어… ‘황금 콤비’ 전성시대

한국 탁구에 오랜만에 쾌거가 나왔다. ‘황금 콤비’ 임종훈(28·한국거래소)·신유빈(21·대한항공) 조가 ‘만리장성’을 연이어 넘으며 혼합 복식 세계 왕중왕에 올랐다.



임종훈·신유빈 조는 13일 홍콩에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 2025 혼합복식 결승에서 남녀 단식 세계랭킹 1위끼리 호흡을 맞춘 왕추친·쑨잉사(중국) 조를 게임 스코어 3-0(11-9 11-8 11-6)으로 완파했다.

신유빈(오른쪽)이 13일 중국 홍콩에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 2025 혼합 복식 결승에서 파트너 임종훈이 바라보는 가운데 강력한 백핸드 드라이브를 날리고 있다. 홍콩=신화뉴시스

홍콩 파이널스 2025는 올 시즌 WTT 시리즈 그랜드 스매시와 챔피언스, 컨텐더 성적을 기준으로 랭킹 포인트가 높은 선수들만 초청해 우승자를 가리는 왕중왕전 성격의 대회다. 한국 선수들이 파이널스에서 우승을 차지한 건 이번이 처음이다.



특히 임종훈·신유빈 조는 그간 왕추친·쑨잉사 조를 상대로 6전 전패를 당했지만, 7번째 대결 만에 첫 승리를 거둬냈다. 최근 맞대결에선 지난해 2024 파리 올림픽 준결승에서 2-4로 패했고, 올해 5월 도하 세계선수권 준결승에서도 0-3으로 패한 바 있다.



지난해 파리 올림픽에서 동메달을 따냈던 임종훈·신유빈 조는 올해 WTT 시리즈에서 자그레브, 류블랴나, 첸나이 대회에서 우승을 차지하며 혼합 복식 세계랭킹 2위에 올라 있다. 절정의 경기력을 자랑하는 둘은 4강에선 혼합 복식 세계랭킹 1위인 린스둥·콰이만(중국) 조를 3-1로 꺾었다. 미국·유럽 스매시 결승에서의 패배를 설욕하는 시원한 승리였다.

임종훈(왼쪽)과 신유빈이 13일 중국 홍콩에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 2025 혼합 복식에서 우승을 차지한 뒤 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. WTT 인스타그램 캡처

결승에선 혼합 복식 세계랭킹 3위이자 남녀 단식 세계랭킹 1위인 왕추친·쑨잉사마저 잡으며 복식은 개개인의 기량을 뛰어넘는 파트너 간의 호흡이 중요하다는 것을 다시 한 번 증명했다.



이날 승리엔 행운도 끼어 있었다. 쑨잉사가 여자 단식 4강 도중 왼쪽 발목 부상으로 인해 기권하면서 컨디션이 100%가 아니었다. 여자 단식 기권 이후 혼합 복식 결승까지 주어진 시간은 한 시간여에 불과해 쑨잉사는 혼합 복식에서도 제대로 된 움직임을 가져갈 수 없었다. 쑨잉사의 움직임을 최소화하고 왕추친이 넓은 범위를 커버하는 전략으로 경기를 풀어가야 했다.



세 게임 내내 접전이 펼쳐졌지만, 임종훈·신유빈 조의 호흡과 움직임이 한 수 위였다. 서브와 백핸드 리시브로 주도권을 쥐고 상대를 몰아붙인 끝에 우승을 차지했다.



신유빈도 사실 이번 대회를 최상의 컨디션으로 치르지 못했다. 지난 8일 중국 청두에서 끝난 혼성단체 월드컵에서 조별리그 2경기만 치르고 무릎 인대를 다쳐 결장해야 했다. 열흘여의 휴식을 거쳐 이번 파이널스에 출전하는 투혼을 발휘했지만, 신유빈은 여자 단식 16강전 첫판에서 대표팀 동료인 주천희(23·삼성생명)에게 2-4로 패했다. 단식 결과는 아쉬웠지만, 오랜 기간 호흡을 맞춰온 임종훈과의 혼합 복식에선 최상의 결과를 써냈다. 지난달 30일 결혼했지만, 이번 대회를 위해 신혼여행까지 미뤘던 임종훈은 최고의 결혼 선물을 받게 됐다. 신유빈도 우승 후 “(임)종훈 오빠가 도와줘 좋은 경기력으로 금메달을 딸 수 있었다”면서 공을 돌렸다.



임종훈과 신유빈은 실력만큼 매너도 챔피언감이었다. 우승 후에도 기쁨을 밖으로 표출하지 않았다. 이날 부상 속에 결승을 치렀던 쑨잉사를 걱정하며 국적을 떠나 탁구를 함께하는 동료애를 보여줬다. 임종훈은 “(신)유빈이도 그렇고, 쑨잉사 선수도 부상이 있었다. 이렇게 모든 선수가 끝까지 열심히 해줘서 너무 고맙다”고 말했다.



신유빈도 “무엇보다 운동선수들은 몸 관리가 가장 중요하다”며 “저도 지금 마음이 아픈데 힘내서 아프지 않고 행복하게 경쟁을 할 수 있었으면 좋겠다”고 쑨잉사에 대한 걱정을 드러냈다. 이어 영어로 “쑨잉사, Take Care(몸 조심하세요)!”라고 쾌유를 빌어 경기장을 가득 메운 중국 팬들로부터 큰 박수를 받았다.

