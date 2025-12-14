경력 선호에… ‘일자리 밖 2030’ 160만 육박

실직했거나, 취업 준비 중이거나, 집에서 그냥 쉬는 ‘일자리 밖’ 20·30대가 지난달 160만명에 육박하며 4년 만에 최대치를 기록했다. 대기업 등 질 좋은 일자리의 경력·수시 채용이 확산하면서 20대 취업 시기가 늦어지고 30대까지 고용 한파가 이어지는 모습이다.

서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 구인 정보 게시판 모습. 연합뉴스

14일 국가데이터처에 따르면 경제활동인구 중 실업자이거나, 비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 또는 ‘취업준비자’에 머물러 있는 2030세대는 지난달 158만9000명으로, 1년 전보다 2만8000명 증가했다. 코로나19 시절인 2021년 11월(173만7000명) 이후 4년 만에 최대 규모다.



2030세대 실업자는 35만9000명으로 지난해 11월(33만7000명)보다 2만2000명 늘었다. 11월 기준 실업자는 코로나19가 유행했던 2021년 37만2000명에서 2022년 36만9000명, 2023년 35만명, 2024년 33만7000명까지 3년 연속 감소했지만, 올해 증가 전환했다. 비경제활동인구 중 별다른 활동 없이 ‘그냥 쉬는’ 2030세대는 지난달 71만9000명으로 2003년 통계 집계 이후 최대를 기록했다. 또 2030세대 비경제활동인구 중 ‘취업준비자’는 지난달 51만1000명으로 나타났다.



일자리 밖 2030세대가 증가한 건 노동시장 이중구조가 지속되면서 좋은 일자리를 구하기 어려워지고 있기 때문으로 풀이된다. 아울러 청년층은 안정적인 대기업 등의 일자리를 원하지만 정작 대기업은 수시·경력직 채용을 늘리고 있다. 여기에 단순 직무가 인공지능(AI)으로 대체되고 있는 점도 2030세대 고용 한파의 배경이 되고 있다.



취업 시기가 늦어지면서 30대 초반도 고용시장에서 고전하고 있다. 지난달 30대 초반(30∼34세) ‘실업자+쉬었음+취업준비자’는 38만6000명으로 1년 전보다 3만8000명 증가했다.



2030세대가 취업에 어려움을 겪으면서 이들의 여윳돈도 줄어들고 있다. 올해 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 흑자액은 124만3000원으로 작년 동기보다 2.7% 감소했다. 39세 이하 가구주의 흑자액이 준 건 2022년 3분기(-3.8%) 이후 3년 만이다. 이는 전체 가구주의 흑자액(143만7000원)이 12.2% 증가한 것과 대조된다.

