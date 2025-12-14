쿠팡·관봉권 상설특검, ‘외압 폭로’ 문지석 다시 불러 조사

이른바 ‘쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹’을 폭로한 문지석 부장검사가 14일 관봉권·쿠팡 상설특별검사팀(특검 안권섭)에 재차 출석했다.

상설특검팀은 이날 오전 10시부터 문 부장검사를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. 문 부장검사는 오전 9시36분 특검 사무실에 출석하면서 2024년 6월3일 인천지검 부천지청에 부임한 뒤 일을 시간 순서대로 확인하고 있다며 “(이번 조사에선 올해) 2월21일부터 있었던 일을 조사하는 걸로 알고 있다”고 말했다.

‘쿠팡 퇴직금 미지급 불기소 의압 의혹’을 폭로한 문지석 부장검사가 14일 참고인 조사를 받으러 서울 서초구 관봉권·쿠팡 상설특별검사팀 사무실에 출석하면서 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

문 부장검사는 지난 2월21일 엄희준 당시 부천지청장이 쿠팡 수사 주임검사를 따로 불러 무혐의 가이드라인을 전달했다고 주장하고 있다. 특검팀은 문 부장검사 조사를 통해 당시 상황을 재구성하고 본격적인 수사에 필요한 증거 정리 작업에 나설 것으로 전망된다.

앞서 특검팀은 수사 개시 5일 만인 11일 문 부장검사를 처음으로 불러 14시간가량 조사했다.

중부지방고용노동청 부천지청은 올해 1월 쿠팡 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 퇴직금 미지급 사건과 관련, 쿠팡 측을 기소 의견으로 검찰에 송치했으나 인천지검 부천지청은 4월 무혐의로 불기소 처분을 내렸다.

이와 관련해 사건을 수사했던 문 부장검사는 지난 10월 국회 기후에너지환경노동위원회의 국정감사에서 상급자인 엄 전 지청장과 김동희 당시 차장검사가 쿠팡에 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사했다고 폭로했다.

자신과 주임 검사는 쿠팡의 취업규칙 변경이 불법이라고 주장했으나, 김 전 차장이 ‘무혐의가 명백한 사건’이라며 회유했다는 주장이다. 그는 엄 전 지청장이 올해 2월 새로 부임한 주임 검사를 따로 불러 쿠팡 사건 무혐의 가이드라인을 줬다고도 강조했다. 반면 엄 전 지청장은 주임 검사의 의견을 무시한 채 강압적으로 무혐의 지시를 한 사실이 없다는 입장이다.

정성호 법무부 장관은 검찰 내부 감찰이 아닌 독립적인 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며 상설특검 수사를 결정했다.

