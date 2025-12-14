조째즈 "남자 홍윤화 닮은꼴로 먹고산다"…홍윤화와 대면식

코미디언 홍윤화, 가수 조째즈. SBS 동상이몽

가수 조째즈가 자신과 높은 외모 싱크로율을 자랑하는 홍윤화와 대면한다.

오는 15일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 결혼 4년 차 조째즈 부부의 일상이 공개된다.

조째즈는 스타일리스트 아내와의 달달한 일상부터 아내를 눈물짓게 한 한남동 아파트 이사 소식까지 최초 공개한다.

이날 조째즈는 스튜디오에 함께 출연한 홍윤화에게 감사 인사를 전하고 '남자 홍윤화'로 활동하며 대중의 많은 관심을 받았다고 밝힌다.

하지만 지난 회차에서 인생 마지막 다이어트라며 40kg 감량을 선언하고 전보다 살이 빠진 홍윤화의 모습에 그는 "윤화 닮은 꼴로 먹고 사는데 없어지면 어떡하나"라고 우려를 표해 웃음을 안긴다.

가수 다비치의 곡 '모르시나요'를 리메이크한 싱글 앨범으로 올해 1월 데뷔한 조째즈. 그는 신인 가수임에도 각종 행사와 방송가에서 수많은 러브콜이 쏟아져 대세 가수의 저력을 입증했다.

또한, 조째즈는 소속사에서 마련해준 차량의 주행거리가 8개월만에 10만km를 넘었다고 밝혀 스튜디오에 놀라움을 안긴다.

'대세 가수' 조째즈의 일상은 15일 오후 10시 10분 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'에서 방송된다.

