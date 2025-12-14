‘100가지 세계 최고의 요리’ 韓 갈비 73위·삼겹살 96위...1위는?

파라과이 음식 ‘보리보리’. 위키피디아

100가지 세계 최고의 요리 순위가 공개된 가운데 1위는 파라과이의 ‘보리보리’가 차지했다. 순위에는 한국 음식도 볼 수 있었다.

‘tasteatlas AWARDS 25/26(tasteatlas)’은 2025년 홈페이지에 100가지 세계 최고의 요리 순위를 공개했다. 1위는 파라과이 전통음식인 ‘보리보리’이다.

보리보리는 파라과이의 대표적인 전통 수프이다. 파라과이의 가정식에서 흔히 볼 수 있는 이 음식은 옥수수 가루와 치즈로 만든 작은 만두가 들어간 것이 특징이다.

재료를 봐도 예상할 수 있듯이 고소하고 짭짤한 맛이 느껴진다. 식감은 만두의 식감대로 부드럽고 쫄깃하다. 스프이지만 기본은 고기 국물 맛이 느껴져 풍미가 느껴진다.

파라과이에서는 보리보리를 서민음식으로 부른다. 풍부한 영양소 함유로 에너지 보충이 빨라 노동자가 많이 섭취하고, 종교적 행사에도 대접되는 등 여러 자리에 등장하는 대중적인 음식으로 자리매김했다.

한편 한국 음식 중에서 갈비가 73위, 삼겹살이 96위를 차지했다.

‘tasteatlas’는 크로아티아를 기반으로 2018년에 설립된 글로벌 온라인 음식 가이드이다. 플랫폼 사용자들이 요리를 경험한 후 평가하거나 식재료의 전통성, 언론 및 문헌 등을 참고해 선정한다.

