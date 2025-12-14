“한걸음에 1원”… 3년간 1200여만원 기부한 충주 이치과의원 이동열 원장

“한걸음에 1원 기부는 스스로 약속입니다”

충북 충주시에서 치과를 운영하는 이동열(61) 원장은 발걸음을 지역사회 기부로 연결하고 있다. 그는 14일 “‘걸음으로써 해결된다’는 글귀를 보고 걷기를 시작했고 한걸음에 1원씩 기부해야겠다고 다짐했다”며 “이 글귀는 그리스 철학자들 사이에 걷는 행위가 단순한 신체 활동을 넘어 생각을 정리하고 실마리를 찾는 과정을 상징하는 것으로 알려진다”고 말했다.

충북 충주 이치과의원 이동열 원장이 지난 9일 ‘한걸음 1원 기부’로 430여만원을 성내충인동과 주덕읍 행정복지센터에 전달했다. 이동열 원장 제공

이 원장은 지난 9일 성내충인동과 주덕읍 행정복지센터에 총 430여만원을 맡겼다. 이는 지난해 12월부터 지난달까지 휴대전화 애플리케이션(앱)의 발걸음을 환산한 금액이다.

2023년 시작한 이 원장의 걷기 기부는 올해로 3번째로 총 1256만2192원을 기부했다. 첫해 기부한 곳은 그가 공보의를 하면서 500만원 기부하면서 ‘사랑의 모금 운동’ 계좌가 있는 문화동에 이어 지난해 성내충인동에 전달했다. 기부금은 지역 내 취약계층과 복지 사각지대 주민 지원 사업에 사용된다.

그는 하루 평균 1만1000보, 연간 약 400만 보를 꾸준히 걷는다. 집(연수동)에서 치과(문화동)까지 3.7㎞를 왕복하면 8000보 정도고 진료 중 움직임까지 더해 하루 1만 보를 넘긴다.

이 원장은 충주에서 초중고를 졸업하고 공보의를 거쳐 30년째 치과를 운영 중이다. 그는 “고향에서 소외된 이웃에게 실질적인 도움을 주고 싶다”며 “걷기가 건강을 지켜줄 뿐 아니라 누군가에게 희망이 된다는 점에서 보람을 느낀다”고 강조했다. 그러면서 “앞으로 70세 초반까지는 꾸준히 걸을 수 있을 것 같다”며 “그때까지 걷기 기부를 실천해 충주 전 지역에 기부하는 것이 목표”라고 전했다.

‘한걸음 1원 기부’ 실천으로 기부 문화 확산에 나서고 있는 충주 이치과의원 이동열 원장이 환하게 웃고 있다. 이동열 원장 제공

그의 기부는 여기서 그치지 않는다. 유니세프에 월 25만원을 꾸준히 기부해 현재 4000만원을 넘겼고 기후환경 관련 단체에 월 5만원을 후원한다. 또 매달 지역 사회복지시설을 찾아 치과 봉사를 한다. 최근에는 충주의 한 고등학교 농구부 학생들에게 점심을 제공하기도 했다.

걷기를 통해 달라진 것도 있다. 좋아하는 음악도 마음껏 듣고 일명 ‘오디오북’으로 책을 즐긴다. 이 원장은 “걷기는 건강은 물론 새로운 취미도 만들어 준다”며 “여름 한더위로 힘들 땐 대중교통을 이용하기도 한다”고 전했다.

이 원장은 선한 영향력 확산에도 힘쓴다. 그는 “친구들과 만나 걷기 기부로 얻을 수 있는 몸과 정신의 건강, 새로운 취미 등을 이야기하곤 한다”며 “지역사회에서 작게나마 나누고 베푸는 기부 문화 확산에 관심을 두고 있다”고 설명했다. 이어 “동료 의사들과도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 소소한 나눔 방법 등을 공유하려 한다”고 했다.

