대구 달서구, ‘2025년 지역복지사업 평가’서 3개 분야 보건복지부 장관상

대구 달서구는 보건복지부가 전국 229개 기초자치단체를 대상으로 한 ‘2025년 지역복지사업 평가’에서 3개 분야의 보건복지부 장관상을 받아 3관왕을 달성했다고 14일 밝혔다.

달서구는 이번 수상으로 12년 연속 지역복지사업 우수 지자체로 선정되며 전국 최고 수준의 복지 행정 역량을 다시 한 번 입증했다. 이 평가는 복지 인프라 구축, 위기가구 발굴, 사례관리 전문성, 지역자원 연계 활용도 등 다양한 지표를 종합적으로 심사해 매년 우수 지자체를 선정하는 제도다.

이태훈(가운데) 구청장이 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구는 올해 평가에서 △찾아가는 보건복지서비스 제공 분야 △희망복지지원단 운영 분야 △고독사 예방 및 관리 분야에서 각각 대상과 최우수상을 수상하는 성과를 거뒀다.

찾아가는 보건복지서비스 제공 분야에서는 빅데이터 기반 분석과 인적안전망을 결합한 상시 발굴체계를 구축해 숨은 위기가구를 선제적으로 찾아내고 지원한 점이 높은 평가를 받았다. 홍보 강화와 현장 중심의 적극적인 복지 개입도 우수 사례로 인정됐다.

희망복지지원단 운영 분야에서는 지역 복지자원을 체계적으로 연계하고 대상자 특성에 맞춘 맞춤형 사례관리와 전문 슈퍼비전 체계를 강화한 점이 좋은 평가를 받았다. 또한 동 지역사회보장협의체를 중심으로 한 민·관 협력 인적안전망 운영도 달서구의 강점으로 꼽혔다.

고독사 예방 및 관리 분야에서는 대구·경북 지역에서 유일하게 수상 지자체로 선정됐다. 달서구는 고독사 위험군 전수조사와 지역사회 중심의 돌봄환경 구축, 촘촘한 안전망 운영 등으로 위험군을 선제적으로 발굴·지원한 점에서 높은 평가를 받았다. 앞으로도 인공지능(AI) 기반 스마트 안전망을 도입해 보다 정밀한 위기군 발굴과 지원 체계를 강화할 계획이다.

이태훈 달서구청장은 “달서구가 12년 연속 지역복지사업 평가에서 의미 있는 성과를 냈다는 것은 주민과 현장 복지 인력의 헌신이 만든 결과”라며 “변화하는 복지환경에 선제적으로 대응해 데이터 기반과 주민 참여가 결합된 달서구만의 지속 가능한 복지 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

