한밤중 광주 한 찜질방서 화재… 100여 명 대피 소동

광주광역시 북구 한 찜질방에서 불이 나 이용객들이 대피하는 소동이 빚어졌다.

14일 광주소방본부에 따르면 전날 오후 10시 33분쯤 광주 북구 매곡동 한 찜질방에서 불이 나 2시간 27분 만에 진화됐다.

119구급대. 연합뉴스

이 불로 인명 피해는 없었지만, 이용객 100여명이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

