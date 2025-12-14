유통업계, 제철 식재료·시즌 메뉴로 ‘승부수’

특정 계절에만 즐길 수 있는 재료와 메뉴를 찾아 즐기는 ‘제철코어’가 유통업계의 주요 소비 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다.

CJ푸드빌 제공

14일 시장조사 전문 기업 엠브레인 트렌드모니터의 조사에 따르면 응답자 74%가 ‘계절별 특색 있는 음식·활동을 즐긴다’고 답했으며 ‘향후 제철코어 소비 방식을 해 볼 의향이 있다’고 답한 응답자도 84%에 달했다.

CJ푸드빌 패밀리레스토랑 빕스는 가족·연인 등 다양한 고객층이 함께 즐길 수 있는 ‘윈터 파티’ 콘셉트의 겨울 한정 메뉴들을 선보였다. 경남 고성군과의 가리비 소비 확대 MOU를 바탕으로 개발된 ‘가리비 치즈 그라탕’과 ‘가리비 카포나타’는 고성 가리비 특유의 감칠맛을 강조한 메뉴다. ‘윈터 스노잉 폭립’은 적채 글레이즈, 크랜베리, 눈꽃 치즈가 어우러져 입맛을 돋우는 메뉴로 겨울 시즌에만 맛볼 수 있다.

롯데GRS가 운영하는 커피 프랜차이즈 엔제리너스는 홀리데이 무드를 담아낸 신제품으로 ‘제주 한라봉 뱅쇼’ 등 음료 3종을 출시했다. ‘제주 한라봉 뱅쇼’는 ‘제철코어’ 트렌드를 적용해 겨울철 대표 과일인 한라봉을 활용한 제품으로, 붉은빛 뱅쇼에 노란빛 한라봉 청을 더한 새콤달콤한 풍미가 특징이다. 같이 출시한 ‘윈터 스노우 토피넛 라떼’와 ‘피스타치오 크림푸딩 케이크’는 레드 초코볼을 토핑해 크리스마스 트리를 연상시키는 비주얼을 구현했다.

업계는 이 같은 수요에 발맞춰 빠르게 찾아온 겨울 날씨와 결합, 굴, 가리비, 한라봉 등 겨울 제철 식재료를 활용하거나 겨울 분위기를 담은 시즌 메뉴들로 이른 겨울 소비자를 공략하고 있다.

국밥 브랜드 육수당은 겨울철 대표 식재료인 굴을 활용한 시즌 한정 메뉴 ‘통영 굴국밥’을 선보이고 있다. 단백질과 타우린·칼슘 등 영양분이 풍부한 통영산 굴에 매생이, 미역, 두부 등을 푸짐하게 더해 신선한 풍미를 살렸으며, 깔끔한 황태 베이스 육수에 조개 육수와 청양고추 분말을 더해 얼큰하면서도 개운한 감칠맛을 강화했다. 육수당의 ‘통영 굴국밥’은 2018년 첫 출시 이후 꾸준히 인기를 얻고 있으며, 지난해 가을·겨울 시즌 판매량은 전년 대비 33% 증가할 정도로 브랜드 대표 겨울 메뉴로 자리잡았다.

업계 관계자는 “특정 계절·시즌에만 즐길 수 있는 ‘제철코어’ 트렌드가 여름, 가을을 거쳐 이른 겨울까지 이어지고 있다”며 “외식업계 역시 겨울 제철 식재료를 활용하고 시즌 특유의 분위기까지 반영한 다양한 한정 메뉴들로 겨울철 소비자들의 입맛을 사로잡는 것은 물론 다양한 선택지를 제시하고 있다”고 말했다.

