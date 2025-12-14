박나래 풀샷만…'놀토' 샤이니 키 편집 NO

개그우먼 박나래와 그룹 '샤이니' 키가 주사이모 논란 속 '놀라운 토요일'에 등장했다.

두 사람은 13일 방송한 tvN 놀라운 토요일에 모습을 비췄다. 박나래는 전 매니저에게 갑질하고 주사이모로 알려진 이모씨에게 불법의료 행위를 받은 의혹이 제기, 활동을 중단한 상태다. 단독샷은 편집하고, 풀샷만 잡았다. 키 옆에서 포착됐고, 목소리와 웃음소리만 들렸다.

키는 편집 없이 등장했다. 드라마 '시크릿 가든'(2010) 현빈 트레이닝 복장을 하고 나타났다. 게임하는 모습을 그대로 내보냈고, 단독샷도 여러 차례 잡혔다.

키는 전날 방송한 MBC TV '나 혼자 산다'에도 얼굴을 내비쳤다. 오프닝에 모습을 드러내지 않았으나, VCR과 함께 스튜디오에 등장했다. 절친인 댄서 카니 시댁에서 김장하는 모습이 그려졌다. 박나래 갑질 의혹과 주사이모 논란이 불거지기 전 녹화한 것으로 보였다. 박나래는 어깨만 나왔다. 키는 메이저리그 야구선수 김하성 일상을 공개할 땐 스튜디오에 등장하지 않았다. 박나래 하차 후 첫 녹화로, 키는 솔로투어로 인해 불참한 것으로 알려졌다. MC들은 박나래 하차 언급도 하지 않았다.

최근 키는 이씨에게 불법의료 행위를 받은 의혹이 불거졌다. 이씨는 지난해 12월17일 인스타그램에 키 집에서 찍은 반려견 꼼데·가르송 사진·영상을 올렸다. "꼼데야~ 10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보는 건대? 가르송은 안 그러는데 넌 왜 그래"라고 썼다. 장소는 한남동 유엔빌리지로 태그했다.

키는 서울 한남동 유엔빌리지 고급 빌라 라테라스에 4년간 살았다. 2023년 11월 그룹 '블랙핑크' 제니가 대출없이 50억원 전액 현금으로 매입한 곳이다. 올초 키는 한남동 스위트캐슬3로 이사했다. 소속사 SM엔터테인터는 이씨와 연관설 관련 입장을 밝히지 않고 있는 상태다.

