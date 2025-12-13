안귀옥 변호사, ‘내 안에 머물러 있는 순간들’ 등 시집 출간

“결혼은/ 같이 숨 쉬는/ 연습이었는데//나는/ 자꾸 내 호흡만/세고 있었어요.” 1권 <연습> 부분
안귀옥 변호사가 오랜 법정 경험 속에서 갈등의 순간들을 감성시로 표현한 3권의 시집을 동시에 출간했다. 이혼전문 변호사이자 시인은 그는 법정을 오가며 수많은 이별과 화해, 상처와 회복의 순간들을 지켜보았다. 타인의 아픔을 마주해 온 그 시선이, 시를 만나 비로소 자신의 내면 언어로 피어난 셈이다. 시집은 한 여성의 마음을 지나온 사랑의 이야기이자, 인간이 상처를 겪고 다시 일어서는 회복의 기록이라 할 수 있다.
첫 번째 시집 ‘내 안에 머물러 있는 순간들’은 사랑의 시작과 끝을 바라보며 관계의 진실을 배우는 연습을 다루고 있다. 짧은 고백 속엔 사랑의 온도와 균형, 그리고 ‘함께한다는 것’의 어려움이 그대로 배어 있다.
두 번째 시집 ‘조용히 무너지는 것들은’ 무너진 자리에서 다시 일어서는 치유의 이야기다.
“거울 앞에 섰어요/ 잠깐 나를 보다가/ 처음으로 말했어요/ “괜찮아, 넌 잘 살아왔어.” <처음 해 본 말> 부분. 이 한 구절은 법정에서 들려온 수많은 사연보다도 더 깊은 자기 고백이다. 상처받은 자아가 마침내 ‘내 편이 된 나’로 서는 순간의 울림이 있다.
세 번째 시집 ‘이별, 그 후의 나’는 모든 고통을 지나 마침내 얻은 평화의 순간을 노래한다.
“상처도/ 빛을 받으면/ 아름다워지는 것을/ 그때 알았어요. <상처> 부분. 이 한 줄은 긴 어둠을 지나 마침내 찾은 빛의 고백이다. 시인에게 이별은 끝이 아니라 자신에게로 돌아가는 새로운 시작이다.
그의 시집은 ‘사랑–상처–회복’으로 이어지는 한 편의 긴 서정적 여정처럼 읽힌다. 법정에서의 언어가 판결의 언어였다면, 시 속의 언어는 용서와 이해, 그리고 치유의 언어다. 시인은 흩어진 인간의 감정을 시라는 그릇에 고요히 담아낸다. 단정하고 절제된 목소리로 우리에게 속삭인다. “괜찮아요, 당신도 다시 피어날 수 있어요.”
시는 슬픔을 위로로, 상처를 빛으로 바꾸는 삶의 변호문이다. 법정의 냉정함을 넘어선 사랑의 따뜻함이 잔잔히 흐른다. 안 변호사는 “3권의 시집은 오랫동안 독자의 마음에 남아, 사랑의 본질과 인간의 품격을 다시 생각하게 하는 소중한 문학의 증언이 되기를 바란다”고 출간 소감을 밝혔다.
