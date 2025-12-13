‘노조 조끼’ 손님 제지 논란…롯데百, 대표 명의 사과

롯데백화점이 잠실점에서 노조 조끼를 착용한 손님에게 복장 탈의를 요구해 논란이 일자 대표 명의로 공식으로 사과하며 재발 방지를 약속했다.

롯데백화점은 13일 자사 홈페이지 공지에 정현석 대표 명의로 사과문을 올리고 “지난 10일 저녁 잠실점에서 몸자보(노조 조끼)를 착용하고 식사를 위해 입장하려던 고객분들에게 탈의 등을 요청해 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다”고 밝혔다.

백화점 보안요원에 항의하는 금속노조 이김춘택 사무장. X 캡처

정 대표는 “이는 부적절한 조치였으며 불쾌감을 느끼셨을 고객분들께 다시 한번 죄송하다”면서 “이번 일을 계기로 당사의 고객 서비스와 관련된 모든 프로세스를 재점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

앞서 민주노총 금속노조 조합원 등은 지난 10일 오후 7시쯤 금속노조 조끼를 입은 채 잠실 롯데백화점 지하 식당가에 들어갔으나 보안요원에게 탈의를 요청받은 것으로 파악됐다. 조끼에는 현대차 하청기업 이수기업 해고노동자의 복직을 촉구하는 ‘해고는 살인이다’ 등의 문구가 적혀 있었던 것으로 알려졌다.

현장에서 촬영된 영상이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 퍼지자 롯데백화점 측의 대처를 비난하는 여론이 일었다. 해당 영상을 최초로 게시한 누리꾼은 “직원은 다른 손님이 불편해하니까 안된다라고 말하는데, 누가 손님 식사시간을 망치고 있는 거냐”라고 적었다.

