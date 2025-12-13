양팔에 여성들 끼고, 콘돔엔 본인 얼굴…트럼프, ‘엡스타인 사진’ 파장

도널드 트럼프 미국 대통령과 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인과의 관계를 둘러싼 의혹이 미국 민주당의 자료 공개로 다시 도마 위에 올랐다.

12일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 연방 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들은 엡스타인의 저택에서 확보한 사진 중 트럼프 대통령을 포함한 유명 인사들이 포함된 사진 19장을 공개했다. 감독위가 저택에서 확보한 사진은 총 9만5000여장으로 알려져 있다.

제프리 엡스타인(왼쪽 두번째)이 보관해 온 날짜 미상의 사진. 도널드 트럼프 대통령(왼쪽)이 한 여성과 대화하고 있다. AFP연합

이날 공개된 사진에는 트럼프 대통령이 엡스타인 왼편에 서서 금발의 여성과 대화하는 사진, 여성 6명과 나란히 선 사진 등이 포함됐다. 여성들의 얼굴은 신원을 알 수 없게 가려졌다.

‘나는 커!’라는 문구와 함께 트럼프 대통령의 얼굴이 그려져 있는 ‘트럼프 콘돔’ 더미가 쌓여 있는 사진도 공개됐다.

트럼프 대통령 외에도 빌 클린턴 전 대통령, 영국 앤드류 왕자, 영화감독 우디 앨런, 마이크로소프트 창립자 빌 게이츠, 버진그룹 창업자 리처드 브랜슨 등이 찍힌 사진도 다수 공개됐다. 대부분은 엡스타인과 동석한 모습이 담겼다. 트럼프 대통령의 ‘책사’였던 우파 논객 스티브 배넌이 엡스타인과 찍은 ‘거울 셀카’ 등도 공개됐다.

고 제프리 엡스타인이 보관해 온 날짜 미상의 사진으로 검은 팻말에 ‘트럼프 콘돔 4달러50센트’라고 적혀 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 스티브 배넌(왼쪽)과 엡스타인이 휴대폰으로 사진을 찍는 모습. AFP연합

고 제프리 엡스타인이 보관해온 날짜 미상의 사진. 도널드 트럼프 미국 대통령이 여성들과 서 있다. AP연합

하원 감독위원회 소속 민주당 의원들은 “이 이미지들은 엡스타인과 세계에서 가장 큰 권력을 가진 몇몇 남성들과의 관계에 대해 더 많은 질문을 제기하고 있다”고 말했다.

다만 이들 사진에는 촬영된 날짜가 없으며 구체적인 장소나 맥락을 파악할 수 있는 정보도 거의 없다고 AFP통신은 전했다.

헤지펀드 매니저 출신의 억만장자 엡스타인은 자신의 자택과 별장 등에서 미성년자 수십 명을 비롯해 여성 다수를 상대로 성범죄를 저질렀다는 혐의로 체포된 뒤 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊었다. 다수 피해자는 엡스타인이 소유했던 미국령 버진아일랜드의 호화 저택에서 성 착취와 인신매매 등이 이뤄졌다고 고발한 바 있다.

엡스타인의 죽음 이후에도 그로부터 접대를 받은 정관계 유력 인사들의 리스트가 존재한다는 등의 의혹이 끊임없이 제기됐으나 트럼프 대통령은 자신과의 연관성이 없다고 주장해 왔으며, 관련 자료 공개에도 암묵적으로 반대해 왔다.

그러나 여론이 악화하고 공화당 일각에서까지 비판이 나오자 트럼프 대통령도 입장을 바꿨고, 지난달 미 상·하원은 엡스타인의 수사 자료 공개를 강제하는 법안을 거의 만장일치로 통과시켰다.

