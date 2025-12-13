金여사, 불교 지도자들 만나 “다름 인정하는 자비의 마음이 힘”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 연말을 맞아 불교계 지도자들을 만난 자리에서 국민 통합을 기원했다.
13일 전은수 대통령실 부대변인은 서면브리핑을 통해 김 여사가 전날 오후 불교 지도차 초청 국민화합 기원 송년만찬에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 한국불교종단협의회와 불교리더스포럼이 공동 주최·주관했으며 불교계 지도자 130여명이 참석했다.
김 여사는 이 자리에서 “불교는 언제나 국민 곁에서 지친 마음을 어루만지며 세상을 밝혀온 큰 등불”이라며 “서로의 다름을 인정하고 받아들이는 지혜와 이웃의 아픔을 보듬는 자비의 마음은 우리 사회가 진정한 화합으로 나아가는 길을 환히 비춰주는 힘”이라고 말했다.
또 “연꽃이 진흙 속에서도 맑은 향기를 피워내듯 지금 우리 사회가 겪고 있는 아픔과 시련 역시 더 큰 도약과 화합을 위한 밑거름이 될 수 있을 것”이라며 “이러한 시기에 불교 지도자 여러분께서 국민의 마음을 더욱 따뜻하게 보듬어 주길 부탁드린다”고 당부했다.
김 여사는 만찬 행사에 앞서 불교계 지도자들과 사전 차담을 가지며 사회 통합을 이끌어 온 불교의 역할에 대한 의견을 나눴다. 이 자리에서 대한불교조계종 총무원장인 진우스님은 김 여사에게 영부인으로서 묵묵히 역할을 다해 온 행보에 대해 감사의 뜻을 전했다.
아울러 청와대불교신자회 운영과 관련해 강훈식 비서실장이 고문, 하정우 AI수석이 회장을 맡고 이영수 농림축산비서관이 간사로 활동한다는 내용이 이날 행사에서 공개됐다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지