“아들! 할머니 댁에 다음 주 데려다줄게”…주말 전국에 많은 눈, 서울 7㎝·중부 10㎝ [친절한 날씨]

주말 동안 전국 대부분 지역에 눈 또는 비가 예보됐다. 13일 강원·충북 등 중부 내륙엔 최대 10~15㎝ 이상의 많은 눈이 내리겠다. 서울에도 습기를 머금은 무거운 눈이 시간당 1~3㎝로 강하게 내릴 전망이다.

기상청은 13일 늦은 오후부터는 경기북부와 남동부, 강원내륙과 산지, 충북북부, 제주도 산지를 중심으로 시간당 1~3㎝의 강하고 무거운 눈 이른바 ‘습설’이 내릴 것이라며 주의를 당부했다. 뉴시스

기상청에 따르면 서울북부·경기북부내륙·경기남동부는 13일 늦은 오후에서 저녁까지, 강원내륙·강원산지·충북북부는 13일 늦은 오후에서 밤까지, 경북북부내륙과 경북북동산지는 13일 밤, 제주산지는 13일 저녁에서 14일 새벽까지 폭설이 내릴 것으로 예상된다.

습기를 머금어 무거운 습설은 100㎡에 5㎝만 쌓여도 무게가 600㎏ 정도 된다. 눈 무게에 비닐하우스 등 시설물이 붕괴할 수 있으니 대비해야 한다.

예상 적설은 강원내륙·산지 5∼10㎝(강원내륙 최고 15㎝ 이상), 경기북부내륙·경기남동부·강원산지·충북중부·충북북부·제주도산지 3∼10㎝, 충북중부·충북북부·제주산지 3∼8㎝(충북과 제주산지 해발고도 1500ｍ 이상 최고 10㎝ 이상), 서울·경북북부내륙·경북북동산지 2∼7㎝, 인천·경기남서부·경기북부서해안·서해5도·대전·세종·충남내륙·충북남부·전북동부 1∼5㎝, 경남서부내륙 1∼3㎝, 대구와 경북중부내륙 1㎝ 안팎이다.

14일에는 찬 북서풍이 상대적으로 따뜻한 서해 위를 지나면서 만들어진 구름대가 내륙으로 유입되면서 경기남부서해안과 충청, 호남, 경상서부내륙, 제주에 새벽부터 오후까지 비나 눈이 오겠다. 전라서부와 제주는 밤까지 강수가 계속될 수 있다.

14일 지역별 적설은 제주산지 3~8㎝, 서해5도와 전북 1~5㎝, 대전·세종·충남·전남북부내륙 1~3㎝, 충북중부·충북남부·광주·경북서부내륙·경남서부내륙·울릉도·독도 1㎝ 안팎, 경기남부서해안 1㎝ 미만일 것으로 예상된다.

서울에 첫눈이 내린 4일 밤 시민들이 서울 광화문 광장 주변에서 퇴근길 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

주말 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준을 보이겠다. 13일 최저기온은 -3~7도, 최고기온은 1~14도로 예보됐다. 14일 아침 기온은 -7~4도, 낮 기온은 1~10도로 예상된다. 14일은 전국 대부분 지역에서 전날 대비 5도가량 떨어지면서 춥겠다.

당분간 전국적으로 바람이 강하게 불고, 대부분 해상에서 물결도 매우 높게 일 것으로 보인다. 13일 밤 서쪽 지역부터 바람이 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m) 이상으로 강하게 불겠다. 동해안엔 너울에 따른 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위, 방파제를 넘을 수 있다.

