"불가능에 가까운 연기"… NYT '어쩔수가 없다' 이병헌에 찬사

박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가 없다’의 주연 이병헌에 대해 미국 뉴욕타임스(NYT)가 “불가능한 연기를 보여줬다”며 찬사를 보냈다.

NYT의 영화·대중문화 평론가인 웨슬리 모리스는 10일(현지시간) ‘올해 주목할만한 광기·퇴폐 연기’라는 인터넷판 기사에서 각 영화에서 화제의 연기를 보여준 배우 20여명을 선정하면서 이병헌을 포함했다. 이병헌은 ‘어쩔수가 없다’에서 재취업을 위해 경쟁자들을 한명씩 살해하는 주인공 '만수'역을 맡았다. 모리스는 이병헌에 대해 “절박함 때문에 스스로를 꼭두각시로 만들어버린 인간을 그려냈다”며 “이병헌은 영화 속에서 도덕적·상황적 긴박감을 표현하는 동시에 경쾌한 코미디와 비극을 연기했다”고 지적했다. 희극과 비극이 공존하고, 윤리적·정서적으로 관객을 시험하는 박찬욱 감독 작품의 영화 속 인물 표현이라는 불가능에 가까운 과제를 이병헌이 달성했다는 것이다.

영화 '어쩔수가 없다' 한 장면. Neon 제공

모리스는 ‘아파트 열쇠를 빌려드립니다’와 ‘뜨거운 것이 좋아’에서 주연을 맡은 미국의 전설적인 명배우 잭 레먼을 언급하면서 “사이코패스 잭 레먼의 탄생을 믿을 수 없다”고 평가하기도 했다. 잭 레먼이 1960년대 할리우드 영화에서 착하고 성실한 중년 가장이라는 인물상을 그려냈다면, 이병헌은 일상성 안에 잠재된 사이코패스적 뒤틀림과 광기까지 표현해냈다는 것이다.

모리스는 2012년 비평으로 퓰리처상을 수상한 미국에서 가장 영향력있는 영화 비평가 중 한명으로 꼽힌다. 이에 따라 이날 NYT 기사가 이병헌의 제83회 골든글로브 수상에 긍정적인 촉매제가 될 수 있다는 관측이 나온다. 영향력 있는 평론가의 극찬이 골든글로브의 각 분야 시상을 투표로 결정하는 할리우드 외신기자단의 관심을 높이는 요인이 될 수 있다는 것이다. 이병헌은 83회 골든글로브상에서 남우주연상 후보로 지명된 상태다.

