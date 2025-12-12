멕시코 베이스캠프 후보 답사 후 귀국한 홍명보… "고지대 적응이 핵심, 과학적 기준으로 판단할 것"

2026년 북중미 월드컵 조 추첨식 참석차 미국을 찾았던 홍명보 축구대표팀 감독이 멕시코에서 베이스캠프 후보지 답사까지 마치고 12일 귀국했다. 그는 객관적인 검증과정을 거쳐 베이스캠프 후보지를 선정하겠다고 밝혔다.

홍명보 축구 국가대표팀 감독. 뉴스1

이날 오후 인천국제공항을 통해 입국한 홍 감독은 취재진과 만나 “조마다 요구되는 준비 방식이 조금 다르기 때문에 저희는 저희 팀에 필요한 요소들을 점검하고 왔다”고 밝혔다. 홍 감독은 조 추첨식에 마친 뒤 지난 7일부터 멕시코에서 대회기간 한국 선수단이 머물 베이스캠프 후보들을 둘러봤다. 베이스캠프는 참가국이 국제축구연맹(FIFA)이 선정한 후보지를 검토한 뒤 희망 순위를 제출하면 이를 바탕으로 배정되는데, 홍 감독은 후보지 중 총 여덟군데를 검토했다고 밝혔다. 홍 감독은 “마음에 드는 곳들이 몇 군데 있었지만, 조금 더 과학적으로 접근해야 할 필요가 있을 것 같다”며 “기후적인 측면과 고지대 적응, 이동 거리 등을 베이스캠프 선정하는 데 있어 중요한 기준으로 삼았다”고 밝혔다.

한국은 조별리그에서 개최국 멕시코와 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 패스D 승자와 A조에 소속됐는데 이중 첫 두경기를 해발 1500m에 위치한 멕시코 과달라하라에서 치른다. 그런만큼 고지대 적응이 경기력 유지를 위한 최대 변수 중 하나로 꼽히고 있다. 홍 감독은 “저희가 가장 중요하게 생각하는 건 해발 1500ｍ에서 얼마나 잘 할수 있을지다. 하지만 고지대에 일찍 들어가서 훈련하는 것에는 장단점이 있기 때문에 전문가들하고 같이 상의해서 결정하려고 한다”고 전했다.

홍 감독은 개최국 멕시코와 조별리그에서 만나게 된 점도 언급하며, 개최국의 홈 이점과 환경 적응에서 오는 부담을 무시할 수 없다며 경계심을 드러냈다. 홍 감독은 “홈 팀의 이점은 매우 크다. 우리도 경험해봤지만, 2002년도에 한국이 그렇게까지 잘할 거라고는 누구도 예상하지 않지 않았느냐”고 말했다. 그러면서 “특히 멕시코 같은 국가를 상대로는 저희가 어려움을 많이 겪을 거라 생각한다. 축구 팬들의 열기도 뜨겁기 때문에 쉽지 않은 경기가 되겠지만, 그런 부분을 염두하고 잘 준비하도록 하겠다”고 말했다.

