김고은 “숏컷은 내 아아이디어…연달아 사랑받는 작품, 기적 같아”

“‘모은’은 감정이 고장 나버린 사람, 더는 잃을 게 없는 사람이죠.”

12일 서울 종로구 한 카페에서 만난 배우 김고은은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘자백의 대가’에서 연기한 모은을 두고 ‘감정이 거세된 인물’이라고 표현했다.

‘자백의 대가’에서 ‘모은’ 역을 맡은 배우 김고은. 넷플릭스 제공

‘자백의 대가’는 남편 살해 용의자로 몰린 ‘안윤수’(전도연)가 교도소에서 만난 모은(김고은)으로부터 ‘자백’ 거래를 제안받으며 벌어지는 이야기를 담은 미스터리 스릴러다. 지난 1~7일 넷플릭스 시청 수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값) 220만으로 비영어 쇼 부문 2위에 올랐으며, 11일 기준 6위에 랭크됐다.

모은은 한 부부를 잔혹하게 살해하고도 감정의 파동은커녕 표정조차 흔들리지 않는 사이코패스로 그려진다. 그는 윤수에게 “내가 법정에서 남편 살해를 자백해줄 테니, 대신 출소 후 다른 사람을 죽여달라”는 충격적인 제안을 건넨다.

이야기 후반부에 이르면 모은의 과거와 살인의 배경이 드러나며, 시청자가 알고 있던 인물상은 완전히 뒤흔들린다.

모은의 짧은 헤어스타일은 김고은의 아이디어였다. 김고은은 “모은의 머리카락에 얼굴을 숨기지 않았으면 했다”고 말했다. 모은이 태국 의료봉사 도중 동생과 아버지 사망 소식을 듣고 절망에 빠지는 장면 역시 그의 의견이 많이 반영된 장면이라고.

현장에서 들은 전도연의 칭찬은 잊지 못할 순간이었다. “선배님이 ‘고은아 네가 감독님과 상의해서 (태국) 장면을 만들었다며. 너무 잘했다’고 해주셔서 큰 감동을 받았어요. 듣기 좋으라고 칭찬해주시는 분이 아니어서 한마디가 더 크게 다가왔죠.”

김고은은 전도연을 ‘배우의 꿈을 갖게 해준 사람’이라고 말했다. 어린 시절 전도연을 보며 배우를 꿈꿨고, 더 멀리 달려가도록 에너지를 준 존재이기도 했다.

전도연과 김고은의 만남은 영화 ‘협녀, 칼의 기억’(2015) 이후 10년만이었다. 그 사이 신인배우 김고은은 국내 대표 배우로 성장했다.

그는 “‘협녀’ 땐 선배님 옆에 서 있는 것만으로도 꿈인지 생시인지 몰랐다”며 “그땐 큰 역할이 버거워 한 신 한 신이 버거웠는데 선배님이 많이 도와주셨다. 시간이 흐른 지금은 제가 곁에서 조금이나마 챙겨드릴 수 있어 좋았다”고 돌아봤다

영화 ‘파묘’, ‘대도시의 사랑법’부터 드라마 '은중과 상연'까지 최근 작품에서 연이어 호평받은 김고은은 ‘자백의 대가’로 또 한 번 발군의 연기력을 입증했다.

김고은은 이런 반응을 두고 “기적 같은 일”이라고 했다. “작품들이 연달아 인정받는 건 너무 어려운 일이라고 생각해요. 그동안 노력을 많이 했지만, 흥행이 저조한 적도 많았죠. 그런데 지난해부터 올해까지 찍은 작품들이 연달아 사랑받는 것을 보며 너무 신기하고, 기적 같다고 생각했어요. 이 칭찬이 앞으로 제가 살아가는 데 큰 힘이 될 것 같아요."

절친한 배우 안은진이 출연하는 SBS 드라마 ‘키스는 괜히 해서!’에 푹 빠져 있다는 그는 “시청자 입장에서 ‘꺄악’ 소리 나면서 보게 되는 드라마를 너무 좋아한다”며 “로맨틱 코미디를 하고 싶다”고 웃었다.

