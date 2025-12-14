2026년부터 서울 영등포·관악, 경기 동탄 등 5개 경찰서장 경무관으로 계급 상향

경찰이 내년부터 서울 영등포, 관악, 경기 화성동탄, 파주, 고양 등 5개 일선 경찰서의 서장 계급을 기존 총경에서 경무관으로 올린다. 치안수요가 많은 지역의 책임자 위상을 높인 것으로 인력, 예산 확보 측면에서 유리한 점이 있을 것으로 보인다.

14일 경찰에 따르면 이 같은 내용의 ‘경무관 서장제’는 최근 행정안전부, 기획재정부의 심사를 마치고 15일 국가경찰위원회 안건에 올랐다. 국경위에서 안건이 통과되면 국무회의 등을 거쳐 연말에 적용될 예정이다. 경무관 서장 임명은 내년 상반기쯤 경무관 계급 인사에 맞춰 이뤄질 가능성이 높다.

경찰은 해당 지역의 치안수요가 높아 지휘관의 계급을 상향했다고 설명했다. 서울 영등포의 경우 국회를 담당하고 있어 집회·시위가 잦은 지역 중 하나고 관악은 1인 가구 등이 많아 치안수요가 많은 곳이다. 경기 화성동탄, 파주, 고양은 경찰 1인당 담당 인구가 많은 곳이다. 화성동탄서의 경우 지난해 기준 경찰 1명당 주민 1283명을 맡고 있어 전국에서 가장 담당 인구가 많은 관서로 집계됐다. 파주와 고양도 경찰 1인당 각각 854명, 852명을 맡고 있어 담당 인구가 전국에서 7,8번째로 많은 관서다.

경찰청은 지휘관 계급이 상향되면 예산과 인력 등 측면에서 해당 관서의 치안이 더 개선될 것으로 보고 있다. 경무관이 맡으면 해당 지자체와 소통이 더 많아질 수 있고 교통 시설 등 지자체 지원 예산이 더 많아질 수 있다.

경찰 관계자는 “지휘관 역량에 따라 경무관이 가게 되면 치안에 대한 시야가 넓을 것이고 관리가 잘 될 수 있다”며 “치안수요가 많은 지역에 대한 경찰의 책임감이 더 커졌다는 의미도 된다”고 설명했다.

일선서 서장이 경무관인 지역은 현재 15곳이다. 서울 송파·강서, 경기 수원남부·분당·부천원미, 인천 남동, 대구 수성, 부산 해운대 등이다.

