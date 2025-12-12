충남 천안 스타트업 ‘인세라솔루션’, 글로벌 우주 기술기업 도약 시동

우주항공 정밀광학 기술기업 인세라솔루션이 충남콘텐츠진흥원이 주관한 그린스타트업타운 성과보고회에서 기술력과 성장성을 인정받아 투자유치 부문 우수기업으로 선정됐다.

이번 수상은 충남도와 천안시가 추진해 온 지역 기반 기술기업 스타트업 육성 정책의 실질적 성과를 보여주는 대표 사례로 평가된다.

인세라솔루션 권영관(오른쪽)대표가 지난달 20일 있었던 그린스타트업타운 성과보고회에서 충남콘텐츠진흥원 김곡미 원장으로부터 투자유치부문 우수기업에 선정돼 상을 받았다.

12일 충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미)에 따르면 인세라솔루션은 축적된 핵심 기술력과 구체적인 사업 성과, 향후 성장 가능성에서 높은 평가를 받았다.

인세라솔루션은 정밀광학 조향 기술을 기반으로 우주·항공·광통신 분야에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보한 기업이다. 특히 고속정밀조절미러(FSM, Fast Steering Mirror)와 광학 조향 모듈 분야에서 독자 기술을 구축하며 국내 우주산업에서 주목받는 기업으로 성장하고 있다.

인세라솔루션은 우주항공청의 ‘국산 소자·부품 우주검증 지원사업’에서 우주검증위성 2호 탑재체 기업으로 선정됐다. 이에 따라 인세라솔루션이 개발한 FSM과 광학 조향 모듈은 2026년 예정된 누리호 5차 발사에 탑재돼 실제 우주 환경에서 성능 검증을 받게 된다.

이는 국내 정밀광학 조향 기술이 실제 우주 환경에서 실증되는 첫 사례다. 향후 위성 간 광통신, 지상-우주 간 레이저 통신 등 차세대 우주 통신 기술로의 확장 가능성이 크다는 평가를 받고 있다. 누리호 4차 발사가 우리나라 독자 우주기술의 성숙도를 보여준 상징적 성과였다면, 5차 발사는 민간 기술의 우주 실증이 본격화되는 전환점이 될 전망이다.

기술력에 대한 신뢰는 투자 성과로도 이어졌다. 인세라솔루션은 시드 투자 3억원, Pre-A 투자 33억원에 이어, 최근 ‘천안-그래비티 지역유망기업 투자조합’을 통한 브릿지 투자 3억 원을 유치하며 총 39억원 규모의 누적 투자를 확보했다.

특히 이번 브릿지 투자는 인세라솔루션이 천안-그래비티 지역유망기업 투자조합 1호 기업으로 선정됐다는 점에서 의미가 크다. 해당 투자조합은 천안시가 직접 출자하고, 천안과학산업진흥원과 그래비티벤처스가 공동 운용하는 지역 기반 기술·성장 지원형 펀드로, 지역 전략 산업을 이끌 유망 기업을 발굴·육성하는 데 목적을 두고 있다.

인세라솔루션이 1호 투자기업으로 선정된 것은 지역 기반 기술기업으로서의 성장성과 실현 가능성을 동시에 인정받았다는 방증으로 평가된다.

권영관 인세라솔루션 대표는 수상 소감을 통해 “이번 수상은 인세라솔루션이 축적해 온 기술력과 성장 잠재력이 공식적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “묵묵히 연구개발에 헌신해 온 임직원과 회사를 믿고 함께해 준 투자사·파트너들에게 감사드린다”고 밝혔다.

인세라솔루션은 확보한 투자 재원을 바탕으로 △우주 인증 등급 FSM 고도화 △레이저 무선 광통신 핵심 모듈 개발 △글로벌 우주 미션 적용 확대 등 기술 로드맵을 본격화할 계획이다. 특히 누리호 5차 발사를 통한 우주 실증을 성공적으로 완수해 국내 정밀광학 기술의 국제 경쟁력을 입증하는 데 역량을 집중한다는 방침이다.

권 대표는 “인세라솔루션은 ‘STEERING THE FUTURE’라는 슬로건 아래 대한민국의 독자적 우주기술 역량 강화와 우주산업 생태계 구축에 실질적으로 기여하는 기술기업으로 성장해 나가겠다”고 강조했다.

이번 수상은 충남도와 천안시의 창업·투자·산업 육성 정책이 단순한 지원을 넘어 실질적 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례로 향후 지역 기반 기술기업 육성 전략에 중요한 이정표가 될 전망이다.

◇천안그린스타트업타운은 어떤 곳? 천안그린스타트업타운은 충청남도와 천안시가 미래 신산업과 지역 기반 기술창업 육성을 위해 조성한 친환경·기술 중심 스타트업 거점 공간이다. 단순한 창업 보육시설을 넘어, 입주–성장–투자–사업화–글로벌 진출까지 이어지는 전주기 지원 체계를 갖춘 것이 가장 큰 특징이다. 이곳은 그린·디지털·첨단기술 분야 스타트업을 중심으로, 기술개발과 실증, 투자 연계, 네트워크 형성이 동시에 이뤄지는 지역 혁신 플랫폼으로 기능하고 있다. 천안그린스타트업타운은 사무 공간 제공에 머물지 않는다. 입주 기업들은 △독립형 사무공간 △회의실·공용 라운지 △시제품 제작 및 실증 연계 △멘토링·컨설팅 프로그램 △투자 설명회(IR) △공공기관·대기업 연계 프로그램 등을 종합적으로 지원받는다. 특히 충남콘텐츠진흥원을 중심으로 한 운영 체계는 기술·콘텐츠·산업을 융합한 지원 모델을 구축하고 있으며 창업 초기 기업부터 스케일업 단계 기업까지 성장 단계별 맞춤형 프로그램을 제공한다. 천안그린스타트업타운은 천안시의 투자·산업 육성 정책과 직접적으로 연결된 공간이라는 점에서 주목받는다. 대표적인 사례가 ‘천안–그래비티 지역유망기업 투자조합’이다. 천안시는 직접 출자자로 참여해 지역 유망 기술기업에 대한 투자 기반을 마련했고, 이 펀드는 천안과학산업진흥원과 민간 운용사 그래비티벤처스가 공동 운용한다. 천안그린스타트업타운 입주 기업들은 이러한 공공 출자 펀드와의 연계를 통해 실제 투자로 이어질 수 있는 구조를 갖추고 있다. 천안그린스타트업타운은 지역에서 기술을 키우고, 정책과 투자로 성장을 돕고, 글로벌 시장으로 연결하는 ‘지역 기반 스타트업 성장 허브’를 지향한다.

