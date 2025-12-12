李대통령 “세종 대통령집무실·의사당 건립 서둘러야…일정 당겨달라”

이재명 대통령은 2030년 완공을 목표로 추진 중인 대통령 세종집무실에 대해 일정을 앞당겨달라고 주문했다.

이 대통령은 12일 세종컨벤션센터에서 행정중심복합도시건설청 업무보고를 받고 “(집무실 건립을) 조금 더 서둘러야 할 것 같다. 좀 더 당겨 달라”고 요청했다.

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “대통령 선거를 하면서 아마 용산에 있다가 청와대로 잠깐 갔다가 퇴임식은 아마 세종에서 하게 될 것 같다고 여러 차례 이야기했다”며 “2030년 세종에 대통령 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가는 것이 아니냐”고 말했다.

이어 국회 세종의사당의 2029년 완공도 시기적으로 늦다며 “(예정된 소요 기간은) 행정 절차상 불가피한 것인가, 아니면 속도 조절을 하는 것인가”라고 질문했다. 강주엽 행정중심복합도시건설청장은 이에 “속도 조절은 아니다”라며 “설계 2년, 공사 2년을 잡았다. 사실 2030년 준공 목표도 도전적 공정 관리가 필요한 것이 현실”이라고 설명했다.

