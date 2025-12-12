연세대·서강대 등 첨단학과 신설…“올해가 상향지원 적기” [입시톡톡]

이달 말부터 2026학년도 대학 정시모집 원서 접수가 시작된다. 최근 반도체 등 첨단분야 학과에 대한 정부의 지원이 늘면서 각 대학에서도 관련 전공을 신설하고 있다. 신설학과는 정보가 적지만, 잘만 활용하면 기회가 되는 곳이다. 12일 유웨이교육평가연구소가 신설학과 지원 시 주의점 등을 정리했다.

◆‘입시 데이터’ 없는 신설학과

올해 주요대에서 눈에 띄는 신설학과는 ▲서강대 반도체공학과 ▲성균관대 배터리학과 ▲연세대 모빌리티시스템전공 ▲중앙대 지능형반도체공학과 등이다. 첨단학과는 유망 분야 학과인 만큼 향후 전망이 밝지만, 신설 첫해에는 정확한 지원 가능 점수 등 사전 정보가 부족해 신중한 접근이 필요하다. 이만기 유웨이교육평가연구소장은 “전년도 입시 데이터가 없어 상향지원·모험지원이 몰리거나, 반대로 무서워서 지원을 피하는 양극단이 모두 나타난다”며 “모의 지원 경향 및 실시간 경쟁률 등을 종합적으로 참고한 지원 결정이 뒤따라야 한다”고 조언했다.

첨단 신설학과는 1년 차엔 지원자가 몰려 경쟁률이 높게 나오는 경우가 많지만, 성적 상위권의 안정지원보다 상향지원 비중이 커 경쟁률보다 입결이 낮게 형성되기도 한다. 이 소장은 “중요한 것은 경쟁률은 입결이 아니라는 것”이라며 “정보가 부족해 중위권 학생이 ‘질러보는’ 식으로 지원하는 경우가 많고, 합격 후 등록 포기, 충원 합격이 많이 발생해 최종 합격선이 내려가는 구조”라고 설명했다.

상위권 대학 신설학과는 신설이어도 평균 이상의 경쟁률·입결을 보이고, 같은 대학 기존 컴공·전기전자·기계와 비슷한 구간에서 움직이는 경우가 많다. 중위권 대학 신설학과는 학과 이름이 ‘첨단’이면 경쟁률은 순간적으로 뛰지만, 실제 입결은 그 대학 기존 ‘핵심 이공계’보다 살짝 낮거나 비슷한 정도에서 형성되곤 한다. 다만 채용연계·장학혜택 등이 뚜렷한 신설과는 애초에 상위권만 지원하는 구조가 나타나 경쟁률은 적당한데 입결은 올라가는 현상이 나타난다.

◆다른 대학 ‘유사학과’ 참고해야

신설학과는 경쟁률보다 어떤 학생이 지원할 구조인지를 보는 것이 중요하다. 이때 도움이 되는 것은 같은 대학에서 커리큘럼이 유사한 기존 학과나 비슷한 수준의 다른 대학에 이미 개설된 동일 학과의 합격선을 참고하는 것이다. 예를 들어 인공지능학과는 컴퓨터공학/소프트웨어, 반도체학과 는 전기전자/전자공학/재료공학, 배터리학과는 화학공학/신소재/기계공학 계열 등을 살펴보면 좋다.

보통 첫해에는 ‘눈치 보기’로 입결이 다소 낮고, 2년 차에 입소문을 타며 입결이 정상화(상승)되는 경향이 있다. 이 소장은 “신설 첫해는 과감한 상향지원의 적기”라며 ‘신설학과 1장 + 기존 안정학과 2장’을 추천했다. 신설학과는 상향 또는 적정으로, 기존 학과는 적정 또는 안정이 좋다는 설명이다. 이 소장은 “1~2년 차에는 오차범위가 큰 구간이기 때문에 보수적으로는 유사학과 컷에서 -0.5등급 ~ -1등급 정도를 가정하고 상향 도전하고, 공격적으로는 작년 신설학과 컷 +0.1~0.2등급 수준에서 지원하는 것이 좋다”고 조언했다.

