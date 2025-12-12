과거엔 단칸방부터 시작?…요즘 신혼부부 42.7%는 내집 소유

게티이미지뱅크

신혼부부 42.7%는 주택을 직접 소유하고 있는 것으로 나타났다. 또 이들은 연간 평균 7629만원의 소득을 올리는 것으로 집계됐다.

국가데이터처는 12일 이같은 내용의 ‘2024년 신혼부부 통계 결과’를 발표했다.

통계 대상이 되는 신혼부부는 매년 11월 1일 기준 혼인 신고한 지 5년이 지나지 않은 부부 중 혼인 관계를 유지하면서 부부 중 최소 1명이 국내에 거주하는 경우다. 지난해 신혼부부는 95만2000쌍으로 나타났다.

결과에 따르면 초혼 신혼부부의 42.7%는 주택을 직접 소유하고 있었다. 이는 1년 전보다 1.9%p 상승한 수치다.

주거 형태별로 보면 아파트에 거주하는 비중이 77%로 가장 높았다. 전년 대비 2.5%p 상승한 수치다.

단독주택에 거주하는 비중은 9%로 같은 기간 1.1%p 하락했다.

초혼 신혼부부 중 맞벌이 비중은 1.5%p 상승한 59.7%로 나타났다. 이들의 연간 평균소득은 2023년 7265만원에서 2024년 7629만원으로 5% 늘었다.

이중 아내가 경제활동을 하는 부부의 유자녀 비중은 48.3%로 아내가 경제활동을 하지 않는 부부(56.7%)보다 낮았다.

자녀가 있는 부부 비중은 전년 대비 1.3%포인트(p) 하락한 51.2%를 기록했다. 평균 자녀 수도 0.02명 감소한 0.61명으로 집계됐다.

아내의 경제활동이 늘면서 대출 잔액이 있는 경우는 전체의 86.9%로 전년 대비 0.9%p 하락했다.

다만 대출 잔액 중앙값은 1억7900만원으로 전년(1억7051만원)보다 849만원 증가했다.

고금리 영향으로 대출이 있는 부부 자체는 줄었지만, 부동산 가격 상승 등에 따라 주택 관련 대출 규모가 커진 영향으로 분석된다.

한편 지역 소멸이 사회적 문제로 떠오른 가운데 지역에서 아이를 낳지 않고 떠나는 가장 큰 이유로 마음에 드는 일자리가 없다는 점이 꼽혔다.

한국보건사회연구원(이하 보사연)에 따르면 수도권 인구 비중은 2019년 50%를 돌파한 뒤 지난해 50.9%에 이르렀다.

2023년 기준 229개 시군구 중 79%가 전년 대비 인구가 줄어들면서 지역의 인구 감소 현상도 심화하고 있다.

이 같은 지역 인구 변화와 관련한 인식에 대한 설문 조사 결과, 출생아 수가 감소하는 이유로는 '마음에 드는 일자리가 없기 때문'이라는 항목이 5점 만점에 3.61점을 기록, 1순위로 꼽혔다.

이어 '주거비용이 높기 때문'(3.27), '생활 편의시설이 잘 갖춰지지 않았기 때문'(2.98), '자녀 교육을 위한 시설이 잘 갖춰지지 않았기 때문'(2.97) 순이었다.

지역에서 인구 유출이 벌어지는 이유를 지목한 순서도 같았다. 또 수도권과 비수도권의 불균형도 일자리가 가장 심각하다고 봤다.

수도권과 비수도권의 차이가 얼마나 심각한지에 대해 5점 만점으로 묻자 '일자리'(4.05) 항목에 대한 응답이 가장 높게 나타났다.

이어 경제 수준(3.87), 주거 및 교통환경(3.76), 생활시설(3.71) 순으로 수도권과 비수도권과의 불균형이 크다고 봤다.

이지혜 보사연 부연구위원은 “응답자들은 출생아 수 감소, 지역 이탈, 수도권과 비수도권 불균형의 심각성에서 모두 일자리를 이유로 지목했다”며 “(지역사회) 정주를 위해서는 일자리가 가장 중요한 기반”이라고 강조했다.

