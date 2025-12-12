엑소, '첫 눈' 잇는 새 윈터송 발매…'아임 홈'

그룹 '엑소'가 새로운 윈터송을 예고했다.

소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엑소는 12일 공식 소셜미디어(SNS)에 신곡 '아임 홈'(I'm Home) 뮤직비디오 티저 영상과 이미지를 공개했다.

'아임 홈'은 섬세한 피아노 선율과 스트링이 어우러진 팝 발라드곡으로, 사랑하는 사람들과 다시 함께하게 되어 느끼는 행복과 이대로 오래 머무르고 싶은 바람을 담았다.

내년 1분기 발매 예정인 여덟 번째 정규 앨범 '리버스'(REVERXE)에 수록된다.

뮤직비디오 본편은 오는 14일 공개되며, 이날 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 인천 인스파이어 아레나에서 개최되는 팬미팅 '엑소버스'(EXO'verse)를 통해 무대도 최초로 감상 가능하다. 팬미팅은 비욘드 라이브 및 위버스에서도 생중계된다.

엑소는 그동안 '12월의 기적', '싱 포 유'(Sing For You), '포 라이프'(For Life), '유니버스'(Universe) 다채로운 윈터송으로 큰 사랑을 받았다.

특히 2013년 12월 공개한 '첫 눈'은 올해도 쟁쟁한 K팝 신곡 사이를 뚫고 역주행에 성공했다.

