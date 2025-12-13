대중교통, 삼성 월렛 하나로 다 된다…“기후동행카드 서비스 추가”

앞으로 삼성 월렛 사용자는 누구나 갤럭시 스마트폰에 기후동행카드를 발급받아 이용할 수 있다.

삼성전자가 갤럭시 스마트폰 사용자들의 대중교통 이용 편의성을 높이기 위해 ‘삼성 월렛 교통카드’에 ‘기후동행카드’ 서비스를 추가했다고 13일 밝혔다.

기후동행카드는 대중교통 이용을 늘리기 위해 지난해 서울시가 도입한 통합 정기권으로, 한 번 요금을 충전하면 일정 기간 동안 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있다. 통근·통학처럼 생활 방식이 일정한 시민들에게 교통비 절감 효과가 크다.

삼성 월렛의 기후동행카드는 디지털 방식의 교통카드다. 이용 내역·잔액 확인·이용권 갱신 등 다양한 서비스를 삼성 월렛에서 간편하게 처리할 수 있어 실물 카드 소지의 번거로움 없이 기후동행카드의 혜택을 모두 누릴 수 있다.

삼성전자는 삼성 월렛 티머니 교통카드 지원도 기존 USIM 방식에 더해 이번에 eSIM을 통해 개통한 스마트폰까지 확대한다.

삼성전자는 갤럭시 스마트폰뿐 아니라 갤럭시 워치에도 삼성 월렛 교통카드 서비스를 추가했다. 스마트폰과 별도로 삼성 월렛 교통카드 앱을 갤럭시 워치에 설치 후 이즐 교통카드를 등록하면 스마트폰 없이 워치만으로 교통카드 사용이 가능하다.

이를 통해 삼성 월렛은 티머니·이즐 교통카드를 선불형 및 후불형 모두 사용자가 원하는 결제 방식으로 지원할 뿐만 아니라, 기후동행카드 및 K-패스와 같은 공공 교통카드 서비스도 지원한다. K-패스는 월 15회 이상 대중교통을 이용할 경우 이용금액 일부를 적립하여 환급해 주는 사업이다.

삼성 월렛 사용자는 최적의 교통카드 서비스를 스마트폰과 워치로 자유롭게 선택해 사용할 수 있다.

채원철 삼성전자 디지털월렛팀장 부사장은 “삼성 월렛은 최상의 고객 경험은 물론 고객 개개인에게 꼭 맞는 교통카드를 폭넓게 고를 수 있도록 다양한 관련 서비스를 연결하는 데 중점을 두고 있다”며 “기후동행카드 최초 지원을 비롯해 티머니·이즐 기반의 다양한 선택 옵션을 제공해 사용자가 더 편리하고 효율적으로 대중교통을 이용할 수 있도록 서비스를 지속 확장해 나가겠다”고 말했다.

