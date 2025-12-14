익산 국제 펜싱선수권대회 16일 개막…7개국 1000명 참가

세계 7개국의 청소년 펜싱 유망주들이 대거 익산에 모인다.

14일 익산시에 따르면 ‘2025 코리아 익산 인터내셔널 펜싱선수권대회’가 오는 16일부터 21일까지 6일간 익산실내체육관과 반다비 체육센터에서 열린다. 올해 처음 신설된 이번 대회는 문화체육관광부가 주최하고, 대한펜싱협회와 전북도펜싱협회가 주관한다.

대회에는 세계 7개국에서 U20(20세 이하), U17(17세 이하), 초등부 선수단 1000여명이 참가해 플뢰레·에페·사브르 등 전 종목에서 기량을 겨룬다. 16~18일에는 U17 남녀부 예선과 결승이 열리고, 19~21일에는 U20과 초등부 경기가 이어진다.

이번 대회에는 익산 이리여고와 전북제일고, 지원중, 이리북중, 위즈펜싱클럽 학생동호인 등 이 지역 학생 선수 29명도 출전한다.

익산시는 대회를 통해 ‘스포츠 도시 익산’의 브랜드 가치를 높이고, 지역 유망 선수들에게 세계 무대 경험을 제공하는 기회가 될 것으로 기대한다.

익산시 관계자는 “세계 유망주들이 익산에서 기량을 펼치는 것은 도시의 스포츠 경쟁력 강화에 큰 의미가 있다”며 “지역 학생 선수들의 도전이 값진 성과로 이어지길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지