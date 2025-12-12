“바이든 탓” 책임 떠넘겼지만 공화당 지지층까지 등 돌린 트럼프 경제 정책...지지도 '역대 최악

도널드 트럼프 미국 대통령의 경제 운용에 대한 미국 유권자들의 지지율이 집권 1·2기 통틀어 최처지인 30% 초반까지 추락했다. 최근 트럼프 대통령이 대국민 메시지를 경제 성과에 대한 강조와 저물가 약속 등으로 전환한 배경이 이번 여론조사를 통해 여실히 드러났다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합

AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 공동 실시해 11일 공개한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 경제 운용을 지지한다고 밝힌 응답자 비율은 31%에 그쳤다. 이는 같은 기관이 지난 3월 조사 때 기록한 40%에서 무려 9%나 하락한 수치다. 31%는 AP-NORC의 공식 조사 결과로는 트럼프 1, 2기 행정부 통틀어 경제 정책 지지도에서 최저치를 찍은 것이라고 AP는 전했다. 트럼프 대통령의 국정 전반에 대한 지지율이 36%인 것과 비교하면 경제정책에 대한 하락세는 더욱 눈에 띈다. 이번 여론조사는 지난 4∼8일 미 전역의 성인 남녀 1146명을 상대로 실시했으며 오차범위 ±4.0%포인트다.

민주당 지지자 뿐 아니라 트럼프 대통령의 소속 정당인 공화당 지지층에서조차 경제 운용에 대한 지지율이 대폭 하락했다. 69%가 트럼프 대통령의 경제 운용을 지지한다고 답해 3월 조사 때의 78%에 비해 9% 하락했다. 트럼프 대통령이 지난해 11월 대선 때 유권자들의 지지를 끌어낸 영역인 이민 및 범죄 단속에서도 지지율 하락세가 뚜렷했다. 이민 정책의 경우 이번 조사에서 응답자의 38%가 지지한다고 밝혀 지난 3월의 49%에서 10% 포인트 이상 하락했다. 범죄 단속의 경우도 수개월 전만 해도 과반의 지지를 받았으나 이번에 43%에 머물며 완연한 하락세를 보였다.

트럼프 대통령이 대대적으로 도입한 관세가 소비자들의 장바구니 물가 상승으로 연결된다는 우려가 커지고 있는 상황이 경제 전반에 대한 지지율 하락으로 이어지는 흐름이다. 이미 트럼프 행정부는 심상치 않은 여론을 눈치채고 국정 메시지를 경제 성과를 강조하는 방향으로 전환한 상태다. 트럼프 대통령이 지난 9일 펜실베이니아주 마운트 포코노에서 “우리는 사상 최고 수준의 물가를 물려받았고, 지금 그 가격을 낮추고 있다”며 “우리는 다시 미국을 ‘감당 가능하게’ 만들고 있다”고 주장했다. 최근 벌어지고 있는 심상치않은 물가 상승의 원인이 관세 정책이 아닌 조 바이든 행정부 탓이라고 미뤘지만, 이미 민심이 급격히 냉각되고 있다는 것이 이번 여론조사를 통해 여실히 드러났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지