정명훈·임윤찬부터 쿠렌치스·사라스테까지… 롯데콘서트홀 개관 10주년 '10 for 10' 라인업

정명훈·임윤찬과 드레스덴 슈타츠 카펠레, 쿠렌치스와 유토피아오케스트라, 사라스테와 헬싱키오케스트라, 그리고 상주음악가 조성진.

2026년 롯데콘서트홀이 개관 10주년을 기념하는 막강한 기획공연을 선보인다. 예술의전당 콘서트홀과 함께 대한민국 수도의 클래식 터전으로 자리잡은 롯데콘서트홀은 2016년 8월 19일 마에스트로 정명훈이 서울시립교향악단 지휘로 진은숙 곡 ‘별들의 아이들의 노래’ 등을 세계 초연하며 개관했다. 세계적으로 손꼽히는 우수한 연주자는 많으나 콘서트홀 인프라가 턱없이 부족한 한국 클래식계에 단비가 되어 대한민국 클래식 음악 문화의 질적, 양적인 성장을 견인하는 중추적인 역할을 해왔다. 클래식 레볼루션과 인 하우스 아티스트 제도 운영 및 오르간 오디세이 등 전문성과 대중성을 겸비한 내실있는 클래식 기획으로 한국 클래식 음악의 다양성을 주도한 공도 크다.

롯데콘서트홀은 이같은 지난 10년을 되돌아보며 새로운 10년을 향해 출발하겠다는 뜻을 담은 ‘10 for 10’을선보인다.

우선 마에스트로 정명훈과 1548년 창단된 ‘최고(最古)의 오케스트라’ 드레스덴 슈타츠카펠레가 1월 28일 공연한다. 베버 ‘마탄의 사수’ 서곡, 드보르자크 교향곡 9번 ‘신세계로부터’에 임윤찬이 협연하는 슈만 피아노 협주곡 a단조가 공연된다.

4월에는 파이프오르간을 전면에 내세운 무대가 잇따른다. 7일 ‘오르간 시리즈 I’에는 독창적인 편곡과 파격적인 퍼포먼스로 유명한 카메론 카펜터가 10년 만에 재방문해 바흐 ‘골드베르크 변주곡’과 무소르그스키 ‘전람회의 그림’을 오르간으로 들려준다. 이어 12일에는 정명훈이 이끄는 원 코리아 오케스트라가 창단 10번째 무대를 꾸민다. 2017년 이 홀에서 출발한 이 악단은 남북 화해와 평화를 꿈꾸는 연주자들이 모인 프로젝트 오케스트라로, 이번에는 롱티보 콩쿠르 우승자인 피아니스트 김세현이 차이콥스키 협주곡 1번의 솔리스트로 나선다.

6월 4일에는 바이올리니스트 레이 첸이 10년 넘게 호흡을 맞춰온 피아니스트 훌리오 엘리잘데와 리사이틀을 연다. 베토벤 바이올린 소나타 8번, 생상 소나타 1번 등이 예정돼 있다. SNS와 교육 플랫폼을 넘나들며 ‘미래형 바이올리니스트’의 면모를 보여온 그는 최근 내한 공연에서도 호평받은 바 있다.

7월에는 상주음악가 조성진의 시간이 이어진다. 인 하우스 아티스트로 나서는 그는 14일 실내악, 19일 독주회 두 차례 무대를 책임진다. 14일 체임버 콘서트는 클래식계 슈퍼 연주자들이 한 무대에 선다. 베를린필 악장 다이신 카시모토, 베를린필 수석 벤젤 푹스(클라리넷)와 슈테판 도어(호른), 비올리스트 박경민, 첼리스트 키안 솔타니가 합류해 브람스 호른 삼중주, 클라리넷 삼중주, 피아노 사중주 1번 등 브람스 실내악을 한 자리에서 선보인다. 19일 리사이틀에서는 바흐 파르티타 1번, 쇤베르크 피아노 모음곡, 슈만 ‘빈 사육제의 어릿광대’, 쇼팽 14개의 왈츠 등으로 레퍼토리를 넓힌 조성진의 현재를 확인할 수 있다.

가을에는 핀란드 정통의 시벨리우스를 본토 연주로 만날 수 있다. 10월 22일 핀란드 대표 악단 헬싱키 필하모닉 오케스트라가 음악감독 유카페카 사라스테의 지휘로 내한한다. 프로그램은 프로코피예프 바이올린 협주곡 2번과 시벨리우스 교향곡 2번. 협연은 시벨리우스 콩쿠르 우승자 양인모가 맡아, 러시아와 핀란드 음악 어법이 교차하는 독특한 조합을 완성한다.

오르간 시리즈 II(10월 6일)는 프랑스 파리 노트르담 대성당 오르가니스트 올리비에 라트리와 그의 파트너 이신영이 네 손으로 들려주는 무대다. 바흐 ‘파사칼리아와 푸가’, 보로딘 ‘폴로베츠인의 춤’, 스트라빈스키 ‘봄의 제전’이 오르간 포핸즈 편성으로 연주된다. 파이프 수천 개가 빚어내는 음색과 부부 듀오의 호흡이 얼마나 강렬한 ‘오르간의 정수’를 보여줄지 기대를 모은다.

11월에는 클래식 팬들의 ‘소원 리스트’에 오르내리던 이름들이 줄줄이 무대에 오른다. 17·18일에는 테오도르 쿠렌치스와 유토피아 오케스트라가 드디어 첫 내한 공연을 갖는다. 2020년 팬데믹으로 무산된 뒤 6년 만에 성사되는 내한이다. 첫날에는 다니엘 로자코비치가 협연하는 쇼스타코비치 바이올린 협주곡 1번과 스트라빈스키 ‘봄의 제전’, 둘째 날에는 알렉산더 멜니코프가 함께하는 쇼스타코비치 피아노 협주곡 2번과 말러 교향곡 1번이 연주된다. 단원 대부분이 기립한 상태로 연주하는 유토피아 오케스트라의 독특한 무대를 한국에서 볼 수 있는 기회다.

‘10 for 10’의 대미는 11월 21·22일 샤를 뒤트와와 마르타 아르헤리치가 장식한다. 아흔을 앞둔 지휘자와 여든을 넘긴 피아노 거장이 KBS교향악단과 함께 파야 ‘삼각모자’ 모음곡 2번, 라벨 피아노 협주곡 G장조, 드보르자크 교향곡 9번 ‘신세계로부터’를 들려준다. 1970년대 두 사람이 남긴 차이콥스키 협주곡 녹음은 아직도 명반으로 회자한다. 이 조합의 실연은 “살아있는 전설을 눈앞에서 확인할 마지막 기회가 될지 모른다”는 기대를 받는다.

