구윤철 “한미 FTA 공동위 개최 추진…관세 협상 이행계획 협의”

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 “한·미 관세협상의 후속 조치를 이행하기 위해 한미 FTA 공동위원회를 조만간 개최하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 ‘제261차 대외경제장관회의’에서 이같이 말했다. 회의에서는 한·미 FTA 공동위 개최계획, 국제비상경제권한법(IEEPA) 소송 등을 논의했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 “한·미 양국 간 진전된 ‘미래형 동맹’의 구체적인 이행방안을 마련해나갈 계획”이라며 “공동 팩트시트에 담은 비관세 분야 합의의 세부 이행계획을 국익에 가장 도움이 되는 방향으로 협의하겠다”고 강조했다. 이어 “제네릭의약품·천연자원 등 관세 인하 대상 품목이 조속히 확정될 수 있도록 협의해 나가겠다”고 말했다.

영국의 브렉시트 이후 체결한 한·영 FTA와 관해서는 “2021년 발효 이후 공급망 재편 등 통상환경이 크게 변화하고 있는 상황”이라며 “법률서비스 등 현안에 유연하게 대응해 FTA 개선협상을 차질 없이 진행하겠다”고 말했다.

정부에서 추진하는 해외건설 지원 방안도 점검했다. 그는 “건설산업을 고부가가치 해외 수출 산업으로 더욱 발전시키기 위한 방안을 마련했다”며 “디지털 기술을 융합한 차별화된 수주 모델을 제시하고, 다자개발은행과의 협력 강화와 우수 중소·중견기업의 해외 진출을 적극 지원하겠다”고 강조했다.

구 부총리는 “오늘 논의된 의견들은 새정부 대외경제전략 마련에 적극 반영하겠다”며 “앞으로도 대외경제장관회의를 통해 대한민국의 위상을 지속적으로 점검하고, 역동적 경제 성장을 지속할 수 있도록 전 부처가 고민하고 협의해나갈 계획”이라고 덧붙였다.

