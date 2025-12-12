메가스터디 기숙학원 종합관, ‘2027 N수 우선선발반’ 모집

메가스터디 기숙학원 종합관이 2027학년도 입시를 대비한 ‘2027 N수 우선선발반’을 모집한다고 12일 밝혔다.

메가스터디 기숙학원 종합관은 메가스터교육이 직접 운영하는 기숙학원으로, 지난 2016년부터 입시 데이터를 기반으로 한 운영 경험을 축적해 왔다. 최근에는 자연계 전문관 러셀 기숙학원에서 학원명을 변경하며 운영 방향을 재정립했다.

수도권에 위치한 메가스터디 기숙학원 종합관은 누적 졸업생 9,507명의 입시 결과를 바탕으로 기숙형 학습 시스템을 운영하고 있다. 서울대 의예 3명을 비롯해 전국 의대 합격생 452명, 의치한약수 합격생 833명을 배출하는 등 자연계 중심의 입시 성과를 보여 왔다.

2025학년도 입시에서는 재원생의 46%가 명문대에 합격했으며, 서울 주요 15개 대학 및 특수대학 등 상위권 대학에 다수의 합격생을 배출했다. 이 가운데 의치한약수 합격자는 103명으로, 전년 대비 증가한 성과를 기록했다.

메가스터디 기숙학원 종합관 측은 “브랜드명 변경은 단순한 명칭 변경이 아닌 시스템 개편에 초점을 둔 결정”이라며 “최근 사탐 선택자 증가 흐름에 맞춰 계열 공통(확통 포함)부터 사탐 전 과목까지 수업을 확대하고, 수능일까지 이어지는 종합반 운영 체계를 구축했다”고 밝혔다.

메가스터디 기숙학원 종합관은 기초 학습이 필요한 학생부터 중하위권 학생까지를 고려한 맞춤형 커리큘럼을 운영하고 있다. 수능 대비에 최적화된 학습 동선과 생활 관리, 자습 환경 등을 통해 학습에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있다.

2027 N수 우선선발반은 오는 12월 27일부터 내년 2월 20일까지 운영된다. 고3 및 N수생(재수 준비생), 검정고시생, 대학 재학·휴학생 등을 대상으로 수능 준비에 집중할 수 있는 학습 환경을 제공한다.

수준별 맞춤 학습, 현장 강의, 질의응답 및 피드백, 입시전문 담임이 진행하는 입시·학습·생활 전반의 관리와 코칭·멘토링을 통해 재수 전 과정을 아우르는 관리 체계를 운영한다. 또한 엄격한 생활 규정을 바탕으로 집중 학습 환경을 유지하고, 지속적인 소통과 맞춤 관리를 통해 학습 지속성을 높일 계획이다.

메가스터디 기숙학원 종합관의 2027 N수 우선선발반 입학 상담은 학원 방문 또는 전화 문의를 통해 가능하다.

