“이 이미지의 배경 흐리게 해줘”…이제 챗GPT에서 ‘포토샵’도 쓴다

어도비는 자사의 포토샵·익스프레스·애크로뱃을 미국 오픈AI의 ‘챗GPT’에서도 쓸 수 있도록 했다고 11일 밝혔다.

챗GPT용 어도비 애플리케이션은 사용자의 원하는 작업 설명만으로도 휴가 사진 보정과 초청장 디자인, 전문적인 문서 제작 등을 가능하게 한다.

어도비의 강력한 크리에이티브 기술과 챗GPT의 대화형 인터페이스를 결합해 ‘창작 영역’의 접근성을 대폭 확대했다.

챗GPT에서 어도비 앱을 사용하는 방법은 매우 간단하다. 앱 이름과 함께 원하는 작업을 입력하면 된다.

포토샵으로 이미지 배경을 흐리게 하고 싶으면 “어도비 포토샵, 이 이미지의 배경을 흐리게 해 줘”라고 입력한다.

챗GPT는 자동으로 해당 앱을 불러오고, 문맥을 파악해 사용자가 원하는 작업을 수행할 수 있도록 한다.

어도비 익스프레스의 방대한 전문가급 디자인 라이브러리를 탐색해 상황에 가장 적합한 템플릿을 찾는 것부터 텍스트 입력, 이미지 교체, 디자인에 애니메이션 적용 등 다양한 편집 작업까지 채팅 내에서 바로 수행 가능하다.

특히 채팅 내에서 직접 PDF를 편집하고 텍스트나 표를 추출하며, 여러 파일을 정리하거나 병합할 수 있다. 파일을 압축하고 원본 서식과 품질을 그대로 유지하면서 PDF로 변환하는 것도 가능하다.

데이비드 와드와니 어도비 디지털 미디어 부문 사장은 “포토샵, 익스프레스, 애크로뱃을 챗GPT에 통합하게 되어 매우 기쁘다"며 "수억명의 사용자가 일상에서 사용하고 있는 플랫폼 안에서 자신의 언어로 간단하게 포토샵을 이용한 편집을 할 수 있다”고 말했다.

