초콜릿·소고기 가격↑…수입물가 왜 오르나 했더니 ‘이것’ 때문? [수민이가 궁금해요]

최근 원·달러 환율이 오르면서 우리나라 수입제품의 전반적 가격 수준(원화 환산 기준)도 3% 가까이 뛰었다.

한국은행이 12일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 11월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 141.82로, 10월(138.19)보다 2.6% 올랐다. 7월 이후 5개월 연속 상승세가 이어졌다. 상승률도 작년 4월(3.8%) 이후 1년 7개월 만에 최고 수준이다.

서울시내 대형마트를 찾은 시민들이 수입산 소고기를 살펴보고 있다. 뉴시스

품목별로는 한 달 사이 농림수산품(3.4%)·광산품(2.4%)·컴퓨터전자광학기기(8.0%)·1차금속(2.9%) 등이 상승을 주도했다.

세부 품목에서는 쇠고기(+4.5%)·천연가스(+3.8%)·제트유(+8.5%)·플래시메모리(+23.4%)·알루미늄정련품(+5.1%)·초콜릿(+5.6%) 등이 큰 폭으로 올랐다. 이문희 한은 물가통계팀장은 “국제 유가는 하락했지만, 원·달러 환율 상승 등의 영향으로 원화 기준 수입 물가가 전월 대비 2.6%, 전년 동월 대비 2.2% 상승했다”고 설명했다.

실제로 두바이 유가(월평균·배럴당)는 10월 65.00달러에서 지난달 64.47달러로0.8% 떨어졌다. 반대로 원·달러 평균 환율은 한 달 사이 1,423.36원에서 1,457.77원으로 2.4% 올랐다.

사진=연합

11월 수출물가지수(원화 기준)도 전월(134.70)보다 3.7% 높은 139.73으로 집계됐다. 역시 다섯 달째 오름세다.

주로 석탄·석유제품(+4.9%)·컴퓨터전자광학기기(+7.2%)·1차금속제품(+3.1%) 등이 수출 물가를 끌어올렸다. 세부 품목 중 특히 경유(+7.4%)·제트유(+8.4%)·D램(+11.6%) 등의 상승 폭이 컸다.

순상품교역조건지수(98.19)는 1년 전보다 5.8% 상승했다. 같은 기간 수출 가격이 2.1% 올랐지만, 수입 가격은 3.4% 내렸기 때문이다.

순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입 상품 한 단위 가격의 비율이다. 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있는 지표다. 소득교역조건지수(122.45)도 수출물량지수(6.8%)와 순상품교역조건지수(5.8%)가모두 오르면서 1년 전보다 13.0% 높아졌다.

