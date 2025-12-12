“출근 길 비상”…서울지하철 1노조 오늘 첫차부터 파업

서울지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노조가 12일 첫차부터 총파업에 돌입한다.

제1노조인 민주노총 서울교통공사노조는 이날 오전 3시 30분쯤 사측과의 최종 교섭 결렬을 선언했다.

노사는 전날 오후 1시 서울 성동구 본사에서 임금·단체협약(임단협) 막판 본교섭에 나섰고 40분 만에 정회했다.

이후 새벽까지 장시간 실무 교섭을 이어갔으나 이견이 좁혀지지 않으면서 본교섭을 속개하지 못하고 끝내 결렬됐다. 노사는 인력 채용과 임금 인상을 쟁점으로 협상해왔다.

1노조 관계자는 “인력 충원 문제는 조금 노사간 조정이 됐다”며 “저희는 최소 1000명을 요구했고 사측은 820명 정도를 제안했다”고 말했다.

이어 “그런데 사측에서 휴가제도 개악을 시도하고 승무 분야 기관사의 보수체계를 개선하지 않으려 해 노사간 이견이 컸다”고 덧붙였다.

1노조는 이날 오전 10시 30분 서울시청 앞에서 총파업 출정식을 열겠다고도 밝혔다.

다만 교통공사 측은 “첫차 운행 전까지 아직 시간이 있어 물밑 접촉을 이어가며파업 철회를 설득할 계획”이라고 전했다.

공사와 제2노조인 한국노총 서울교통공사통합노조, 제3노조인 올바른노조와의 개별 교섭은 아직 진행 중이다.

2·3노조는 1차 정회 후 실무 교섭 과정에서 사측과 어느 정도 접점을 찾은 것으로 전해졌다.

올해 7월 기준 노조별 조합원 비중은 1노조가 57.4%로 가장 많고 2노조 16.4%, 3노조 12.6% 순이다.

서울 지하철의 경우 필수유지업무 협정에 따라 파업 시 정상운행 대비 운행률은 평일 기준 1∼4호선은 65.7%, 5∼8호선은 79.8% 수준이다.

서울시는 시민 불편을 최소화하기 위한 비송수송대책을 수립해 시행한다.

필수유지 인력과 대체인력을 충분히 확보해 출근 시간대 100% 정상 운행하고 퇴근 시간대에는 총 운행률 88% 수준을 유지할 계획이다.

또한 시내버스 출퇴근 집중배차 시간을 1시간 연장하며, 평시 대비 약 80%인 1만3000명의 인력을 확보해 안전관리에 나선다.

