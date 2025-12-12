美타임, 올해의 인물에 ‘AI 설계자들’…젠슨 황·샘 올트먼 등 선정

미국 시사주간지 타임이 ‘올해의 인물’로 인공지능(AI)의 발전을 주도한 기술 기업인들을 선정했다.

타임은 ‘AI의 설계자들’(Architects of AI)을 올해의 인물로 선정했다고 11일(현지시간) 밝혔다.

젠슨 황(왼쪽), 샘 올트먼

타임 표지에는 메타의 마크 저커버그부터 AMD의 리사 수, 테슬라의 일론 머스크, 엔비디아의 젠슨 황, 오픈AI의 샘 올트먼 등 AI 관련 기업 최고경영자(CEO)들이 자리했다.

타임은 “올해는 AI의 완전한 잠재력이 강력하게 드러나면서 이전으로 돌아가거나 빠져나올 수 없다는 게 분명해진 해였다”면서 “올해는 AI를 상상하고, 디자인하고, 만든 개인들보다 그 누구도 더 큰 영향을 주지 못했다”고 선정 이유를 소개했다.

또 타임은 “질문이 무엇이든 AI가 답이었다”며 “AI는 의료 연구와 생산성을 가속했고, 불가능한 것을 가능하게 만드는 것 같았다”고 했다. 이어 “무엇을 읽거나 볼 때도 AI 기술의 빠른 발전과 그것을 주도하는 사람들에 대한 뉴스와 마주하지 않기가 쉽지 않았다”고 짚었다.

타임은 AI와 기업인들이 미국 도널드 트럼프 행정부의 정책에도 큰 영향을 미쳤으며, AI가 미·중 경쟁 등 국제관계에도 큰 변수로 작용했다고 진단했다. 타임은 “AI는 아마 핵무기의 도래 이후 강대국 경쟁에서 가장 중요한 도구로 등장했다”고 강조했다. 다만 AI의 발전과 함께 엄청난 에너지 소모, 일자리 감소, 가짜뉴스 확산, 사이버 공격, 소수의 기업인에 집중된 엄청난 권력 등 부작용 역시 많다는 지적도 함께 내놓았다. 타임은 1927년부터 올해의 인물을 선정해왔다.

