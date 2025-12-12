1000만명 찾는 성심당 일대, 55억원 들여 글로벌 상권으로 재탄생

연간 1000만명이 방문하는 대전 빵집 성심당 일대가 본격 ‘빵의 도시’로 만들어진다.

11일 대전 중구에 따르면 성심당이 있는 은행선화동과 대흥동 일대를 ‘성심당’과 ‘빵’ 등 지역고유콘텐츠를 활용한 ‘글로컬(지역 특성을 살린 세계화) 상권’으로 구축한다.

대전 중구 대흥동 성심당 본점 전경. 대전 중구 제공

글로컬 상권 사업은 지역청년사업가 등 지역가치창출가 주도로 지역경제 활성화에 나서고 골목상권 내 주요 상점을 집중적으로 육성해 지역주민·건물주 등 다양한 이해관계자와 협업으로 젠트리피케이션을 방지하는 자율상권 관리모델로 성장시키는 게 목표다.

중구는 올해부터 5년간 국비 49억5000만원과 구비 14억원 등 55억원을 들여 지역 일원을 ‘글로컬 베이커리 도시’로 조성한다. 대전을 기반으로 한 로컬브랜딩 회사인 윙윙, 제이어스, 다다르다가 공동 주관한다.

이 사업은 성심당을 찾아오는 유동인구를 체류형 소비협력자로 전환하는 전략이다.

지역 내 유휴공간에서 빵 경진대회, 단기 한정판매 빵가게 등 다양한 빵 관련 사업을 추진하는 한편 성심당 등과 손잡고 ‘빵 문화’를 기반으로 한 예비창업자 전문교육, 창업지원 프로그램을 운영한다. 지역가치창출자를 상권으로 이끌어 창업과 축제, 팝업 등 다양한 창의적 프로젝트도 가동한다.

중구는 원도심 상권 활성화 전략 수립을 위해 먼저 성심당 일대 상권 분석에 돌입했다.

대흥동 성심당 본점 앞 교차로에 설치한 인공지능(AI)인 라이다(자율주행체 센서)를 설치했다. 라이다는 360도 방향을 스캔해 사람의 동선과 혼잡도를 실시간으로 보여주고 100m 범위 내 사람과 사물의 이동 경로를 동시에 파악할 수 있다. 상권 분석은 물론 인파 안전관리도 할 수 있다.

성심당을 찾는 고객들도 대기줄 현황을 실시간으로 보면서 대기줄이 적은 시간대를 선택할 수 있다. 라이다 장비에 탑재한 AI에이전트는 특정 시점이나 장소별 맞춤형 분석보고서를 자동 생성해 성심당의 대기줄을 볼 수 있다. 성심당 일일 방문객은 2만∼3만명에 달한다.

중구 관계자는 “빵의 공간이 콘텐츠가 된 성심당을 주축으로 국내외 유동인구를 골목상권으로 끌어들여 지속가능한 상권을 육성하고 창업과 실증의 도시로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

