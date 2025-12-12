국중박, 사상 첫 관람객 600만 넘었다

올해 들어 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 600만명을 돌파했다. 1945년 박물관 개관 이래 최초다.



11일 국립중앙박물관에 따르면 이날 오후 2시쯤 연간 누적 관람객이 600만명을 넘어섰다. 올 10월 15일 500만명을 돌파한 뒤 약 두 달 만에 세운 기록이다. 600만 번째 관람객은 경기 성남에서 온 노용욱(40)씨였다. 아내, 쌍둥이 자녀와 함께 박물관을 찾아 뜻깊은 순간을 맞이했다. 600만명 돌파 이후 입장한 첫 외국인 관람객은 한국인 아내와 동행한 덴마크 국적의 레서씨였다. 유홍준 국립중앙박물관장은 이들에게 선물을 전달하고 함께 기념촬영을 했다.

11일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 유홍준 국립중앙박물관 관장(왼쪽 네번째)이 600만번째 관람객 노용욱씨(왼쪽 여섯번째) 가족 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

올해 관람객 수는 2005년 용산 이전 개관 첫해(약 134만명)보다 20년 만에 약 4.5배 늘었다. 개관 이후 80년간 누적 관람객은 1억84만명에 이른다. 미술 전문 매체 ‘아트 뉴스페이퍼’가 발표한 2024년 세계박물관 관람객 조사 기준으로 루브르박물관(873만7000여명), 바티칸박물관(682만5000여명), 영국박물관(648만여명)에 이어 세계 4위에 올랐다.

