국중박, 사상 첫 관람객 600만 넘었다

600만번째 손님은 쌍둥이 아빠
올해 들어 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 600만명을 돌파했다. 1945년 박물관 개관 이래 최초다.
11일 국립중앙박물관에 따르면 이날 오후 2시쯤 연간 누적 관람객이 600만명을 넘어섰다. 올 10월 15일 500만명을 돌파한 뒤 약 두 달 만에 세운 기록이다. 600만 번째 관람객은 경기 성남에서 온 노용욱(40)씨였다. 아내, 쌍둥이 자녀와 함께 박물관을 찾아 뜻깊은 순간을 맞이했다. 600만명 돌파 이후 입장한 첫 외국인 관람객은 한국인 아내와 동행한 덴마크 국적의 레서씨였다. 유홍준 국립중앙박물관장은 이들에게 선물을 전달하고 함께 기념촬영을 했다.
올해 관람객 수는 2005년 용산 이전 개관 첫해(약 134만명)보다 20년 만에 약 4.5배 늘었다. 개관 이후 80년간 누적 관람객은 1억84만명에 이른다. 미술 전문 매체 ‘아트 뉴스페이퍼’가 발표한 2024년 세계박물관 관람객 조사 기준으로 루브르박물관(873만7000여명), 바티칸박물관(682만5000여명), 영국박물관(648만여명)에 이어 세계 4위에 올랐다.
