양윤제 포항시의회 예결위원장 "산업 구조 전환과 지역경제 회복을 위한 마중물이 될 수 있도록 예산심사에 만전을 다 할 것"

"산업 구조 전환 및 지역경제 회복을 위한 마중물이 될 수 있도록 예산심사에 만전을 다하겠습니다"

양윤제(사진) 포항시의회 예산결산특별위원회 위원장은 11일 세계일보와 인터뷰에서 2026년도 예산 심사를 앞두고 이 같이 밝혔다

포항시의회 예산결산특별위원회는 12일부터 내년도 본예산 심사에 돌입한다.

예산규모는 2025년도 대비 1980억 원이 증가한 3조880억 원으로 본예산 기준 처음으로 3조원을 돌파했다.

각 상임위원회 예비심사를 거쳐 12일부터는 예산결산특별위원회(이하 예결특위)에서 최종 심사해 19일 본회의에서 의결할 예정이다.

본격적인 예결특위 활동을 앞두고 양윤제 예결특위 위원장을 만나 예산 심사에 임하는 포부와 예산심사 방향에 대해 들어봤다.

양윤제 위원장은 “포항시는 철강산업의 위기와 경기침체로 인해 재정 여건이 녹록지 않은 상황 속에서도 시민의 삶을 지키고, 동시에 미래 산업으로의 전환을 추진해야 하는 중요한 시기에 사상 첫 3조원의 방대한 예산안을 심사하는 예결특위 위원장이라는 중책을 맡게 돼 무거운 책임감과 사명감을 느낀다”고 소감을 밝혔다.

특히 그는 “힘든 경제 여건 속에 어려움을 겪고 계신 시민들을 위해 내년도 예산이 포항의 산업 구조 전환과 지역경제 회복을 위한 마중물이 될 수 있도록 심사에 만전을 다하겠다”고 강조했다.

양 위원장은 시에서 제출한 예산안에 대해 “철강산업 혁신과 첨단 신성장산업 확대, 민생 회복에 중점을 둔 예산 편성으로 급변하는 산업 환경에 대응하고 새로운 미래에 적극적으로 대비하려 했다는 점은 인정하지만, 지방세수 감소, 대형 공모사업으로 인한 국비 매칭 부담 증가, 203억 원의 지방채 추가 발행으로 재정 건전성 악화가 우려된다”라고 지적했다.

그러면서 "한정된 재원으로 민생경제 활성화와 신성장동력 확보라는 두 마리 토끼를 모두 잡아야 한다”며, “사업의 중요도에 따른 우선순위를 고려하고 불요불급한 사업에 대한 조정을 통해 재정의 건전성과 예산의 효율성을 높이고, 예산 편성 과정에서의 사전 절차 이행 여부도 철저히 점검해 투명성을 확보해 지속가능한 예산이 될 수 있도록 심사에 최선을 다하겠다”고 역설했다.

양 위원장은 “지역 경제가 그 어느 때보다 어려운 시기에 이번 예산안이 단순한 숫자가 아닌 시민의 삶을 지키고 시정의 방향을제시할 수 있도록 맡은 바 책무를 성실히 수행하겠다”며, “포항시가 어려운 재정 위기를 슬기롭게 극복할 수 있도록 지혜를 모아주시고 성원해 주시길 바란다”고 덧붙였다.

