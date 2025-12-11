포항국제전시컨벤션센터, 킨텍스와 손잡고 ‘완벽한 개관’ 준비 박차

경북 포항시와 (재)포항국제전시컨벤션센터(포엑스)는 지난 10일 포항첨단해양R&D센터에서 2027년 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터의 시설 완성도와 운영 효율성을 높이기 위한‘기술 컨설팅’을 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 컨설팅은 대한민국 대표 전시장인 킨텍스와 협력해, 전문기관의 시각으로 설계와 시설을 세밀하게 검증함으로써, 개관 후 발생할 수 있는 불편과 시행착오를 최소화하고 사용자 편의성을 높이기 위해 추진됐다.

포항시와 포항국제전시컨벤션센터는 지난 10일 킨텍스와 협력해 ‘기술 컨설팅’을 실시한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 컨설팅은 기존에 추진하고 있는 법적·기술적 검증을 넘어 ‘시민이 이용하기 편리한 전시장’, ‘행사 주최자가 사용하기 쉬운 공간’을 실현하기 위한 것이다.

특히 실제 행사 흐름을 반영해 주최자와 참관객이 시설 이용 과정에서 겪을 수 있는 불편 요소를 사전에 파악하고 개선하는 데 주력했다.

최근 MICE 행사의 대형화와 인공지능(AI) 기반 첨단화 추세에 맞춰 음향·조명·영상·네트워크 등 주요 기반 시스템이 실제 행사 운영에 적합하게 구축되어 있는지 점검하는 등 사용자 편의성 향상에 중점을 두고 진행됐다.

송남운 포엑스 대표는 “이번 컨설팅은 시민과 방문객 모두가 편안하게 이용할 수 있도록 전시장 완성도를 높이기 위한 과정”이라며 “개관 전부터 세밀한 사용자 중심 설계를 점검해 2027년 포엑스가 지역의 자부심으로 자리매김할 수 있도록 준비를 차질 없이 이어가겠다”고 말했다.

김민호 포엑스 사무국장은 "이번 컨설팅은 건립 단계에서부터 운영의 효율성을 담보하기 위한 선제적인 조치"라며, "포항이 자랑할 만한 고품격 MICE 인프라를 차질 없이 완성하겠다"고 말했다.

한편, 포항국제전시컨벤션센터는 포항의 신성장 산업 연계 행사를 유치하는 글로벌 MICE 핵심 기반시설로 자리매김할 예정이다.

2027년 성공적인 개관을 목표로 하고 있다.

